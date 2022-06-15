Çarşamba Belediyesi 7 bin 500 çocuğu sevindirdi

Samsun Çarşamba Belediyesi, hayata geçirdiği "Okulumda Şenlik Var Projesi" ile 16 farklı okulda düzenlenen etkinliklerde 7 bin 500 çocuğu sevindirdi.

Çarşamba Belediyesi ilçedeki okulları ziyaret ederek, çocukları birbirinden güzel etkinliklerle buluşturuyor. "Okulumda Şenlik Var Projesi" ile her gün 2 mahalle okulunda sahneler kurularak palyaçolar eşliğinde çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Kültür sanat alanında birçok proje ortaya koyan, çocuklar ve gençler için yeni spor faaliyet alanlarını ilçeye kazandıran Çarşamba Belediyesi, "Okulumda Şenlik Var Projesi" ile 8 gün boyunca, 16 farklı okulda yaklaşık 7 bin 500 öğrencinin yüzünü güldürdü.

Çocukların sevincine ortak oldukları için mutlu olduklarını dile getiren Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Okulumda şenlik var diyerek mahalle okullarımızda bir dizi program gerçekleştirdik. Çocuklarımız karne tatili öncesi doyasıya eğlendiler. Yüz boyamadan, çeşitli oyunlara birçok güzel etkinlikle çocuklarımızla buluşmuş, güzel hatıralarına ortak olmuş olduk. Yüzü gülen, evine mutlu dönen, okuluna sevinçle gelen çocuklarımızı gördükçe biz de mutlu oluyoruz. Çarşamba Belediyesi olarak yine birçok programımızla çocuklarımızla, gençlerimizle, hemşerilerimizle buluşmaya devam edeceğiz” dedi.

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