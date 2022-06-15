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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Demirtaş: “İlkadım halkı arasında dayanışma bağlarını arttırıyoruz”

İHA

Demirtaş: “İlkadım halkı arasında dayanışma bağlarını arttırıyoruz”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ‘Hayır Çarşısı’ kampanyası ile ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını belirterek, “İlkadım halkı arasında dayanışma bağlarını arttırıyoruz” dedi.
Samsun İlkadım Belediyesi ‘Hayır Çarşısı’ ile hayırsever vatandaşların ihtiyaç fazlası olan kullanılır durumda eşyaları yenileyerek gerçek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırarak mutluluklara ortak oluyor. Yerel yönetimler arasında sosyal belediyecilikte öncü belediyeler arasında yer alan İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü Kadın Koordinasyon Merkezi, bağışçı vatandaşlardan alınan giysi ve eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. İlkadımlı yardımseverlerin bağışladığı giysi ve halı, kanepe, beyaz eşya sandalye, battaniye gibi eşya ayrıştırılıp temizlendikten sonra, vatandaşların kullanabilmesi için hazır hale getiriliyor.

“Duyarlılık gösteren halkımıza teşekkür ediyorum”
İhtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanında olduklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İlkadım halkı arasında dayanışma bağlarını arttırıyoruz. Belediye olarak giyecekten, kullanılabilir durumdaki ev eşyalarına her türlü malzemeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Biliyorsunuz toplumumuzda büyük bir tüketim alışkanlığı gelişti. Yani bir kabanı varken bir kaban daha, bir ceket varken bir ceket daha, bir ayakkabı varken yenisini özendiren tüketim toplumuna yönelik yapılan çalışmalar sonucunda bir kesim hiç alamazken bir kesim yüksek seviyede alıyor, belki de kullanmadan bir kenarda duruyor. Şimdi biz bu malzemeleri, ürünleri alıp vatandaşlarımıza ulaştırma konusunda ortak bir çalışma başlattık. Halkımıza bunu duyurduk, halkımız da büyük bir duyarlılık gösterdi. İhtiyacı olan vatandaşlarımız geliyor burada çocuklarına, eşine ne ihtiyacı varsa alabiliyor” diye konuştu.

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