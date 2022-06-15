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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun Gıda Borsası'nda yangın kontrol altına alınamıyor

İHA

Samsun Gıda Borsası'nda yangın kontrol altına alınamıyor

Samsun Gıda Borsası'nda bebek bezi, kağıt havlu ve tuvalet kağıdı gibi malzemelerin olduğu depoda çıkan yangın, deponun tavana kadar mal dolu olması ve itfaiyenin içeri girememesi nedeniyle tamamen kontrol altına alınamıyor.
Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Gıda Borsası'nda saat 13.00 sıralarında başladı. Gıda Borsası sitesinde içerisinde bebek bezi, kağıt havlu ve tuvalet kağıdı gibi yanıcı maddelerin bulunduğu bir depoda yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine 112'ye haber verildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Deponun dolu olması ve itfaiyenin içeri girememesi nedeniyle yangın tamamen kontrol altına alınamıyor. Ekipler zaman zaman içerideki yanıcı maddeleri tahliye etmeye çalışırken, pencere kısmından da söndürme işlemleri sürüyor.

“Depoya girme konusunda önümüzde çok engel var, müdahalemiz güçlükle yürütülüyor”
Güçlüklere rağmen yangına müdahale etmeye çalıştıklarının altını çizen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Rıza Zengin, “Bugün saat 13.00 sıralarında alınan bir ihbar üzerine 3 aracımızla buraya geldik. Diğer ilçe belediyelerimiz de su tankı getirerek bize destek verdi. Olay yeri 3 katlı bir bina. 150 m2 bir alanı var. En üst katında yoğun bir şekilde kağıt havlu, mendil, tuvalet kağıdı ve bebek bezi gibi sıkı bir depolama olayı var. Müdahalemiz güçlükle yürütülüyor. Depoya girme konusunda önümüzde çok engel var. Pencereden ve daireden müdahale çalışması yoğun bir şekilde devam ediyor. Söndürme işlemini içerideki malı tahliye etme suretiyle yapacağız. Çünkü deponun tavanına kadar mal yığılı. Bunu dağıtmadan da yangını tamamen söndürmüş olamayacağız. Çalışmalarımız devam ediyor. Yangını tamamen kontrol altına aldık diyemiyoruz, kısmen kontrol altına aldık diyebiliriz. Depoya henüz iyi bir şekilde giremedik. Kontrollü şekilde çalışmalar sürüyor. Depoda için için yanmalar devam ediyor. Alevi kararttık ama girişi engelleyen çok mal var. İçeri girmeye yarayan merdivenlerin tamamı dolu. Kolay bir müdahale sistemi yok. Daha çok dışarıdan müdahale şeklinde harareti düşürmek için çalışıyoruz. Harareti düşürdükten sonra pencereden içeriye girerek daireden müdahaleyi de yapacağız. Çevre depolara yangının sıçramaması için kontrolleri devam ettiriyoruz. Henüz diğer depolara sıçrayan bir şey yok. Kısmen de olsa ilk başlangıca göre harareti düşürdük. Ara ara da içerideki malları tahliye etmeye çalışıyoruz. Depoda itfaiyenin müdahale etmesini kısıtlayan bir depolama sistemi var. Bu da bizim işimizi zorlaştırıyor” dedi.

“İçeride tuvalet kağıdı, çocuk bezi, mendil, kağıt havlu gibi malzemeler var”
Yanan malzemeler ve son durum hakkında bilgi veren iş yeri sahibi Mehmet Gürsoy, “İş yeri sahibiyim. Yangının neden çıktığını şu anlık bilemiyoruz. Yangın çıkan yeri depo olarak kullanıyorduk. İçeride tuvalet kağıdı, çocuk bezi, mendil, kağıt havlu gibi malzemeler vardı. En üst kat olduğu için hafif ürünleri oraya koymuştuk. Onlar yandı galiba. Normalde birçok elemanımız var ama yangın anında burada elemanımız yoktu. Elemanlarımız diğer depolardaydı. Yangının olduğu yerin yanında bir mağazam daha var. Oradakiler dumanı görünce gelip, itfaiyeye bilgi veriyorlar. Yangını kontrol altına alma ve söndürme çalışmaları devam ediyor” diye konuştu.
Yangını gören borsa çalışanları ise yangının neden çıktığının henüz belli olmadığını, itfaiyenin saatlerdir yangını söndürmek için çalışma yaptığını ve içerideki malzemelerin sık depolandığı için yangına müdahalenin de güçlükle yapılabildiğini ifade ettiler.
İtfaiye ekipleri aralıksız söndürme çalışmasını sürdürürken, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra İlkadım Belediyesi, Atakum Belediyesi ve Tekkeköy Belediyesi’ne ait su tankerleri de gıda borsasına gelerek itfaiyeye su takviyesi yapıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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