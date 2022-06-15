Bafra’ya ilk yer altı çöp konteyneri

Samsun Bafra Belediyesi tarafından, ilçede yer altı çöp konteyneri sistemine geçildi. Başlangıçta 10 farklı noktada yer altı çöp konteyneri sistemi uygulandı.

Bafra’da Atatürk Bulvarı, Musa Cevher Dudayev Caddesi, Mevlana, Emirefendi, Hacınabi, Kemalpaşa ve İshaklı Mahalleleri başta olmak üzere 10 farklı noktada yer altı çöp konteyneri sistemi uygulanmaya başladı. Çöplerin yer altına alınmasının modern şehircilik anlayışının önemli bir parçası olduğunu ifade eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Bu bakış açısını temizlik aşamasında Bafra’mıza entegre etmek durumundayız. Şehir estetiğine uygun, görüntü kirliliğinden uzak konteynerler çevrenin korunması, Bafralıların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamalarına olanak sağlayacak. Her şeyin en güzeline layık Bafra’mıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Sistem hakkında bilgi veren Başkan Kılıç, “Betondan yapılmış hazne ile içine giren metal hazneden oluşan yer altı çöp konteyner sistemi, çöp sularının akmasını da engelliyor. Yeraltı çöp konteynerleri, uzaktan kumandalı tam elektronik sistemli vince sahip çöp kamyonlarınca toplanıyor. Boşaltılma ve yıkanarak temizlenme özelliğine sahip olan konteynerler, kullanım kolaylığı ve boşaltma esnasındaki sessizliği ile dikkat çekiyor. Hijyenik yeraltı konteynerleri halk sağlığını korumaya da katkı sağlıyor” şeklinde konuştu.



"Modern toplama araçları ile boşaltma yapılıyor"

"Modern toplama araçları ile boşaltma yapılıyor" diyen Başkan Kılıç, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Yeni sistemde modern toplama araçları ile operatör, araçtan inmeden emniyetli bir şekilde konteyner boşaltması yapabilirken zamandan da büyük tasarruf edilmesi öngörülüyor. Yeni nesil çöp konteynerleri; çevre güvenliği, temizliği, halk sağlığı ve iş gücü açısından önemli avantaj sağlayacak. Yer altı ve yer üstü konteynerleri, özel vinçli kamyonlarla uzaktan kumanda sistemi ile tek bir kişi tarafından el değmeden boşaltıldıktan sonra, özel yıkama aracı ile iç yıkamaları yapılıyor. Modern donanımı ile konteynerlerin içini ve dışını temizleyen çevre dostu araç, pis suyu kendi haznesinde barındırarak çevreye kötü koku salgılanmasını engelliyor. Konteynerlerin temizliğinde, doğaya zarar vermeyen bakteri önleyici, kir sökücü ve koku giderici temizlik malzemeleri kullanılıyor. Konteynerlerin temizliği yerinde, hızlı, ekonomik ve etkin bir biçimde sağlanırken, görüntü kirliliği, kötü koku, larva ve sinek oluşumunun da böylece önüne geçilmiş olunacak.”

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