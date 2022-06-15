Girdiği evdeki kombiyi çalan genç tutuklandı

Samsun’da girdiği evdeki kombiyi çalan genç, polisin takibi sonucu yakandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tadilattan olan S.A. adlı kadına ait evdeki banyoda yerde duran kombi çalındı. Kadın olayla ilgili polise şikayette bulundu. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri kombiyi evden 19 yaşındaki E.U.’nun çaldığını tespit ederek söz konusu şahsı yakalayarak gözaltına aldı. İlyasköy Polis Merkezine teslim edilen E.U. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.U. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.