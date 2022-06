Samsun’da 126 engelliye tekerlekli sandalye

Samsun’da hayırseverlerin yardımıyla engellilere 26 akülü ve 100 adet aküsüz tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Samsun Valiliği koordinesinde, Türkiye Beyazay Derneği Samsun Şubesi ve Hollanda Hasene Derneği iş birliğiyle temin edilen 26 adet akülü, 100 adet ise aküsüz tekerlekli sandalye dağıtıldı. Dağıtım törenine Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği Genel Müdürü Ömer Söyleyenoğlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Atakum Körfez Mahallesi’nde düzenlenen törende konuşan Vali Dağlı, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düşüncesiyle hareket eden devletimiz, son yıllarda engelli vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerin geliştirilmesi konusunda önemli adımlar attı. Sosyal hizmetler, eğitim, istihdam ve ulaşım gibi temel konularda birçok yasal düzenleme hayata geçirdi. Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, sorunlarının çözümünü sağlayacak, her alanda başarı sağlamalarının önünü açacak tüm çalışmalara her zaman olduğu gibi bundan sonra da azami destek vermeye devam edilecektir” diye konuştu.

Engellilerimizin de her birey gibi kendi hayatlarını bağımsız ve iyi şartlarda yaşayabilmeleri için devletin olduğu kadar toplumun tüm kesimlerine de önemli vazifeler düştüğünü dile getiren Vali Dağlı, “Bugün gerçekleştirilen akülü engelli araçları ve tekerlekli sandalyelerin dağıtım töreni de bunun güzel ve somut bir örneği olmuştur. Kendileri Hollanda’da yaşamalarına rağmen kalpleri ülkeleri ve hemşerileriyle birlikte atan ve bu konuda sorumluluk hisseden hayırsever iş insanlarımızın katkılarıyla temin edilen 26 adet akülü ve 100 adet aküsüz tekerlekli sandalyeyi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından tespit edilen engelli vatandaşlarımıza teslim etmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Organizasyonda emeği geçen sivil toplum kuruluşlarına ve hayırseverlere teşekkür eden Vali Dağlı, tekerlekli sandalye ve akülü arabaların engelli vatandaşlar ve aileleri için hayırlı olmasını diledi.

