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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzinsiz kenevir ekmekten gözaltına alındılar

İHA

İzinsiz kenevir ekmekten gözaltına alındılar

Samsun'da 'izinsiz kenevir ektikleri' iddia edilen 2 kişi jandarmanın takibi sonucu yakalandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Ahullu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri izinsiz kenevir ektikleri iddia edilen A.C. ve F.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 kişi "izinsiz kenevir ekmek" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.C. ve F.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltına alınanların avukatı Metin Kaan Durmaz yaptığı açıklamada müvekkilinin uyuşturucu ticaretinden değil, izinsiz kenevir ekmekten gözaltına alıp mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldığını açıkladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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