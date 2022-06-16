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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrencilere karne hediyesi: 33 bilgisayar laboratuvarı

İHA

Öğrencilere karne hediyesi: 33 bilgisayar laboratuvarı

YEDAŞ sosyal sorumluluk projeleriyle Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerindeki Milli Eğitim’e bağlı okullara 459 bilgisayar ve ekipmanları hediye ederek öğrencilerin kullanımına sundu.
YEDAŞ, kaliteli ve kesintisiz enerji hizmetini kendine vizyon edinen, bölgesindeki ekonomik, çevresel ve sosyal alanlarda Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Projeleri ile bölgesine hizmet vermeyi sürdürüyor. Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop’ta Milli Eğitim’e bağlı okullarda toplam 33 bilgisayar laboratuvarı açarak 459 bilgisayar ve masa sandalye hediye ederek öğrencilerin kullanımına sundu.
YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, sosyal sorumluluk anlayışı ile hareket ederek bu yönde projeler geliştirmeye devam ettiklerini vurgulayarak, “Hizmet vermiş olduğumuz 5 ilde, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonunda ihtiyacı olan okullara bilgisayar hediye etmeye karar verdik. Okullarda eğitim gören tüm öğrencilerin bilgisayar kullanma alışkanlığı kazanmasını amaçlıyoruz. Öğrencilerimize karne hediyesi vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu nedenle bilgisayar laboratuvarları yeni eğitim ve öğretim yılında kullanıma hazır olacak" diye konuştu.

“Sosyal sorumluluk projeleriyle 3 milyon kullanıcımıza ulaştık”
Genel Müdür Bora, “Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS), sürdürülebilir, uzun vadeli bir model olmaktır. Şu anda YEDAŞ markası oluştu. İnteraktif bir şekilde bu sürekliliğin devamı için çalışanlarımızla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Gerçekleştirdiğimiz KSS projelerimizle 3 milyon kullanıcımıza ulaştık. Web sitemiz dâhil olmak üzere, sosyal medya ve çeşitli etkinliklerle bölge insanına ulaşmayı başardık. Tüm Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) projelerimizi ‘sürdürülebilir’ bir şekilde yönetiyoruz. Başarının bir hedef değil, bir yolculuk olduğunu biliyoruz” dedi.
Genel Müdür Hasan Yasir Bora şu bilgileri verdi:
“Sürdürülebilir bir yapı içerisinde hazırladıkları çevresel, ekonomik ve sosyal alanlarda yer alan, bölgenin ihtiyacı ya da kazancı olması konusunda oluşturduğumuz Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerinin aldığı ödüller, elbette bizleri sevindirdiği kadar, bölge insanının da tam notunu alıyor. Doğru ve yerinde tespitler yaparak, bölgemizin sesi, ihtiyaç duyulan eksiklerin tamamlayıcısı olduk. Biz Türkiye’nin ve Avrupa’nın en iyi şirketleri arasında yer almak için kurumsal bir yapı çerçevesinde, hazırladığımız kalite politikamızı çalışanlarımızla paylaşarak yolumuza devam ediyoruz. Her zaman söylediğim gibi, amacımız rol model olabilmektir. Toplam kalitenin amaçlanmasıdır. Tüm paydaş firmalarımızın da bizimle aynı yolda ilerlediğini ve gelinen noktada paydaşlarımızın da önemli yeri bulunmaktadır. Biz büyük bir aileyiz ve bu ailenin içindeki her birey, kaliteli, kurumsal ve sürdürülebilir bir yapının gerekliliğini yerine getirmektedir. Böylesine önemli ve güzel bir projenin içinde olmaktan son derece mutluluk duyduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, öğrencilerimizin güzel günlerde kullanması ümidiyle bilgisayar laboratuvarlarımızın hayırlı olmasını diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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