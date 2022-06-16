Beyin damarı tıkalı olan kadın ambulans helikopterle Samsun'a sevk edildi

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Samsun'da beyin damarı tıkalı olan kadın, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Samsun'un Terme ilçesinde H.D. (52) adlı kadın rahatsızlanınca Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin damarında tıkanma olduğu tespit edilen H.D.'nin Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter Terme ilçesine giderek, hastayı Samsun'daki ambulans helikopter pistine götürdü. Hasta kadın buradan kara ambulansına nakledilip Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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