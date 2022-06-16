Beton santralleri altyapı çalışmalarına hız kattı Maliyet 4’te 1’e düştü hız 3’e katlandı

– Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu 4 beton santrali altyapı çalışmalarına hız kattı. Yatırım maliyetlerini 4’te 1 oranına düşüren büyükşehir çalışmaları da 3 kat hızlandırdı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, beton yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yatırım maliyetlerini düşürmek ve altyapı sorunlarını zamanında çözüme kavuşturmak amacıyla Bafra, Çarşamba, Kavak ve İlkadım ilçelerinde beton santralleri kuran Büyükşehir, beton üretimini sürdürüyor. Temel malzeme olarak taş ve mıcırı da üreten belediye, tesisler aracılığıyla yılda 25 milyon TL tasarruf sağlamayı hedefliyor.



Saatte 90 metreküp beton üretiliyor

Tesis yatırımlarıyla belediye ekiplerinin ve vatandaşların işini kolaylaştıran Samsun Büyükşehir Belediyesi, santrallerde saatte 90 metreküp beton üretiyor. Bunlardan İlkadım Beton Santrali, Canik, Tekkeköy ve Atakum ilçelerinin ihtiyacını karşılıyor. Yolun sağlam, konforlu ve uzun ömürlü olmasına büyük önem veren belediye, betonu en iyi kalitede üreterek mikserlerle ekiplere ulaştırıyor.



Dayanıklılık 70 yıla çıkarılıyor

Uzun yıllardır sanayi esnaflarını mağdur eden Kutlukent Bulvarı’nda yenileme çalışmasını da yürüten Yol Yapım ve Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı, geliş ve gidiş istikametinde 2 bin 800 metre uzunluğundaki çift şeritli yolu betonla kaplıyor. Su, kanalizasyon, elektrik, doğalgaz, telefon ve internet alt yapı sistemlerinin döşenmesiyle 8 metre genişliğindeki yolun zemini, çift katlı demir hasırlı tellerle sağlamlaştırılıyor. Üzerine beton dökülerek sanayi yolunun dayanıklılığı 70 yıla çıkarılıyor.

Çalışmaları ilgi ve hayranlıkla takip eden sanayi esnafları, yol sorunlarının çözülüyor olmasından büyük mutluluk duyduklarını belirtiyor. Esnaflardan Emre Baş, “Burada iş hayatıma başladığım günden itibaren yol ve altyapı sorunu yaşıyorduk. Yağmur yağdığından buralar adeta gölete dönüyordu. Büyük sıkıntı çekerek yapılmasını bekliyorduk. Daha önce büyükşehir belediyesine ait beton santrali olmadığı için piyasadan beton tedarikinde sorun çıkıyordu. Dolayısıyla 1 ayda bitirilecek yol 6 ay sürüyordu. Beton santrali kurulduğu için çok şükür böyle bir sorunumuz kalmadı. Yolumuzun yapımı hızlı şekilde sürüyor. Kalitesi de oldukça iyi. Samsun’a yakışan bir sanayi sitesine dönüşüyoruz. Bu nedenle mutlu ve sevinçliyiz. Büyükşehir Belediye başkanımız Mustafa Demir’e çok teşekkür ederiz” dedi.

Yol Yapım ve Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı Tekkeköy Şube Şefi Mustafa Gür ise, “Bu bulvar, sanayi bölgesinin en önemli yoludur. Yapımında kendi santralimizde ürettiğimiz betonu kullanıyoruz. Daha önce mikser bekleme problemimiz vardı. Başkanımız Mustafa Demir sayesinde talep ettiğimiz kadar betonu ürettirerek programlı şekilde alabiliyoruz. Bu da uzun ve hızlı yol imalatı yapmamızı sağlıyor. İşleyişimizde de büyük verim ve fayda elde ediyoruz. Ayrıca piyasadan aldığımız C30 betonun dayanımları bazen düşük çıkabiliyordu. Biz ise C35 ve üzerinde dayanımlı beton üretip seriyoruz. Sağlam, kaliteli ve 6070 yıl uzun vadede dayanıklı yollar yapmaya başladık. Aldığımız olumlu tepkiler de bizi çok mutlu ediyor” dedi.



Çocuk parkları yenileniyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Doğu ve Batı Park başta olmak üzere birçok noktadaki çocuk parklarında yenileme çalışmalarına da başladı.

Parklarda bakım, kontrol ve onarım çalışmalarını belirli periyotlarla sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı park ve oyun alanlarını TSE standartlarına uygun hale getiriyor. Şehrin en büyük yaşam alanlarından birisi olan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Doğu ve Batı Park’ta bulunan 2 oyun parkı, Kadıköy Parkı ve Alibaba Parkı standartlarına uygun olarak yenilendi.

Park yapım çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Park ve Bahçeler Daire Başkanı Ekrem Şahin, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Başkanımız Mustafa Demir’in çizdiği vizyon doğrultusunda çocuklarımızın gelişimini destekleyecek ve güvenle oynayacakları alanları oluşturmak bizim görevimiz. 4 parkımızı TSE standartlarına uygun olarak yeniledik. Bakım ve onarım çalışmalarımızı da periyodik olarak sürdürüyoruz. İhtiyaç olan yerlere yeni parklar kuruyoruz. İhtiyaç olanları yeniliyoruz” dedi.

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