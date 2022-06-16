Mehmetçik Vakfı kurban bağışı kabul etmeye başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilcisi Emekli Albay Hüseyin Rahmi Kabakcı, 2 bin 350 TL’den kurban bağışı kabul etmeye başladıklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığının fetva ve tebliğleri ile Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün konuyla ilgili yayımladığı tebliğ hükümlerine uygun olarak faaliyetin yürütüleceğini ifade eden emekli Albay Hüseyin Rahmi Kabakcı, “Kurbanlıkların kesimi; modern tesislerde, hijyenik koşullarda, her kesimhanede görevlendirilen vakıf personeli, veteriner hekim, noter ve din görevlisinin denetimi ve gözetimi altında, kesimhanelerin kapasitelerine göre, Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde dini vecibelere uygun olarak yapılacaktır. Kesimlerin yapılacağı merkezler; Bilecik, Bağlar/Diyarbakır, Sur/Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep ve Malatya’dır” dedi.

Bağış detayları hakkında bilgilendirmede bulunan Kabakcı, “Elde edilen gelir; tamamen vakıf senedine uygun olarak yardım planı dâhilindeki şehit yakınları, malul gazi ve engelli Mehmetçik ailelerine yapılacak yardımlarda kullanılacaktır. Vakfımızın kurban bağış bedeli bu yıl 2 bin 350 TL ya da 150 ABD doları veya 145 euro olarak belirlenmiştir. Kurban bağışlarınızı; vakfımızın anlaşmalı olduğu bankaların Türkiye genelindeki şubelerinin kurumsal tahsilat ekranları ile internet bankacılığını kullanarak herhangi bir ek ücret ödemeden veya vakıf internet sitesi üzerinden kredi kartı aracılığıyla, Ankara’da Vakıf Genel Müdürlüğü ile Adana, Bursa, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Samsun’daki vakıf temsilcilikleri veya şirketleri vasıtasıyla makbuz karşılığı, nakit ya da kredi kartı ile yapabilirsiniz” diye konuştu.

Hüseyin Rahmi Kabakcı şu bilgileri verdi:

“Mehmetçik Vakfı’nın ilan edilen bu açıklamalarını kabul edip izah edilen yollardan herhangi biriyle Mehmetçik Vakfı'na kurban bağışında bulunan bağışçılarımız, kurbanlıklarının kesimi için Mehmetçik Vakfını malik ve vekil kılmış olacaklardır. Vekâleten kurban bağışı hizmetinin, temin edilen kurban sayısı ile sınırlı olması nedeniyle kurban bağışında bulunacak vatandaşlarımızın bağışlarını son günlere bırakmaması arzu edilmektedir. Temin edilen kurbanlık sayısının yeterli olması halinde bankalar aracılığı ile yurt dışından döviz ile yapılacak bağışlar için son tarih 6 Temmuz 2022 Çarşamba saat 16.00’dır. Yurt içinden son bağış tarihi 8 Temmuz 2022 Cuma saat 12.30’dur. Vakıf online bağış sisteminden ise 9 Temmuz 2022 Cumartesi saat 18.00’e kadar bağış kabul edilebilecektir. Kesim sonrası bağışçılarımıza minnetimizin simgesi olarak gönderdiğimiz konserve kavurmanın (yurt içinde), teşekkür mektubunun, noter onaylı kesim tutanağı ile kurban kesimi görüntülerinin ulaştırılabilmesi için; bağış işlemleri sırasında kimlik, adres, cep ve ev telefon bilgileri ile vatandaşlık numarasının tam ve doğru olarak yazılmasını rica ederiz. Mehmetçik Vakfı'nın, vatandaşlarımızın kendi irade ve arzusu ile yaptıkları vekâleten kurban bağışlarını kabul ettiğini, başka kişi, kurum veya kuruluşlara Mehmetçik Vakfı adına vekâleten kurban bağışı toplama yetkisi vermediğini kamuoyunun bilgisine saygıyla sunar, bağışlarınız için teşekkür ederiz.”

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