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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pidecide bıçaklı kavga: 2 yaralı

İHA

Samsun'da bir pide salonunda meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Pidecide bıçaklı kavga: 2 yaralı

Samsun'da bir pide salonunda meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi'ndeki bir pide salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pideciye dışardan gelen 4 kişi ile pideci U.T. arasında kavga çıktı. Bıçaklı saldırıya uğrayan pideci U.T. ile M.A.Ç. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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