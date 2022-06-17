40 ve 60'lı yaşlardaki 13 kadın okuma-yazma öğrendi “Okumanın yaşı yok” dedirten ev hanımları 1 yıl olmadan okuma-yazmayı öğrendi

Samsun’da daha önce okumayazma bilmeyen yaşları 4063 arasında değişen 13 kadın, okumayazma öğrenerek belgelerini aldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca finanse edilen ve Samsun Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hizmete sunulan Sosyal Dayanışma Merkezi’nde (SODAM) ekonomik ve sosyal durumları olmayan kadınlara ücretsiz özel kurslar veriliyor. Projesi bizzat Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı tarafından hazırlanan SODAM’da meslek edindirme kurslarının yanı sıra hayatında hiç okumayazma bilmeyen kadınlar için de “Yetişkinler 1. Kademe OkumaYazma Eğitimi Kursu” açıldı.

Kurstan eğitim alan yaşları 40 ile 63 arasında değişen 13 ev hanımı 7 ay gibi kısa bir sürede okumayazmayı öğrendi. Mavi cübbelerini giyen ev hanımları kafalarına da keplerini taktılar. Kendilerinin okumayazma öğrenmelerine vesile olan Vali Dağlı’ya mektup ve şiir yazan kadınlar, okuryazarlık belgelerini de Zülkif Dağlı’nın elinden aldı.



“Okula başlayan oğluma yardımcı olmak için okumayazma öğrendim”

1. sınıfa başlayan oğluna derslerinde yardımcı olmak için okumayazma öğrendiğini belirten Fatma Akbaş, “Okumayazma öğrenmek istememin en büyük nedeni oğlumun 1. sınıfa başlaması. Ona yardımcı olmak için ben de okumayazma öğrendim. Okumanın ne kadar önemli olduğunu, öğrenince anladım. Özel hastanelere ya da kurumlara gittiğimizde ev adreslerimizi bile sorduklarında cevap vermede çok zorlanıyordum. Okumak çok güzel bir şeymiş. SODAM’a 1 sene önce gelmeye başladım. 1 senede okumayazmayı öğrendim. Oğlumla beraber okumayı söktük. Eskiden böyle imkanlar yoktu. 40 yaşındayım, imkanımız olmadığı için okumayı öğrenememiştim. Zaman bu zamanmış. Devletimize bu imkanı bizlere sağladıkları için teşekkür ederiz. Hiçbir kadın da okumayazma bilmekten geriye kalmasın” dedi.



“63 yaşında okumayazma öğrenmek için çok çabalıyorum”

İlerleyen yaşına rağmen okumayazma öğrenme azmini hiç kaybetmediğini ifade eden Hacı Hanım Akyüz, “63 yaşındayım. Okumayazma öğrenmek için çok çabalıyorum. O yüzden SODAM’a geldim. Buranın açılmasına vesile olanlardan Allah razı olsun. Ben kursa gelmeye başlayalı 3 ay oldu. Daha yeni yeni öğreniyorum” diye konuştu.



“13 yetişkin de okumayazmayı öğrendi”

Aldıkları eğitim neticesinde ev hanımlarının hepsinin okumayı ve yazmayı öğrendiğini vurgulayan öğretmen Hülya Sarıalioğlu, “Yetişkinler 1. Kademe OkumaYazma Eğitimi Kursu’nda bu dönemde 13 kursiyerimiz okumayazma öğreniyor. Bu dönemde yetişkin 13 kadın da okumayazma öğrenerek belge almaya hak kazandılar. Okuma öğrenenlere Vali Zülkif Dağlı tarafından belgeleri de takdim edildi. Kursumuzda okumayazma öğrenenlerin hepsi ev hanımı. Kursiyerlerimiz arasında 60 yaş üstü ve 40 yaş altı öğrencilerimiz de bulunuyor. Bu imkanı ev hanımlarına sunan yetkililere teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.



Vali Dağlı: “Bu projenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık”

Kendi hazırladığı projenin büyük bir başarı yakaladığını ve bu projenin daha geniş kitlelere yayılması gerektiğini ifade eden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ise şunları söyledi:

“Bugün çok mutlu bir günümüzdeyiz. 7 ay önce bu binayı ve projeyi oluştururken bu kadar başarılı olacağını hiç düşünmemiştik. Burada minik öğrenciler ve yetişkin öğrencilerin neler öğrendiklerini görmüş olduk. Burada bazı kadınların Kur’anı Kerim öğrendiklerini gördük. En heyecan vericisi ise her yaştan kadınlar burada öğrenim gördüler. Bizlere şiir yazmışlar, mektup yazmışlar. Okumayazma öğrenen kadınların mutluluğu, bizim de mutluluğumuzla birleşti ve bu projenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Bu projenin katlanarak artması gerektiğini de bir kez daha anlamış olduk.”

SODAM Projesi ile genellikle Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı yerlerde toplumsal entegrasyonlarını sağlamak üzere psikososyal, sosyokültürel, mesleki, sanatsal ve kişisel gelişimleri desteklemeye yönelik birçok kursta kadınlar ve çocuklar eğitim alıp, meslek öğrenmenin yanı sıra ürettikleri ürünlerden de para kazanma fırsatı buluyorlar.

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