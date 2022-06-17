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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aynı okulda 17 ikiz karne aldı İkizlerin karne heyecanı

İHA

Aynı okulda 17 ikiz karne aldı İkizlerin karne heyecanı

Samsun’da aynı okulda okuyan 17 ikiz ve 1 üçüz öğrenci karnelerini aldı.
Atakum ilçesi Fahrettin Ulusoy İlkokulu’nda 20212022 eğitimöğretim döneminde ana sınıfı ve 4. sınıflar olmak üzere 17 ikiz, 1 üçüz öğrenci karne heyecanı yaşadı. Toplam 37 öğrenci okulda düzenlenen törenle karnelerine kavuştu.

İkizler bile şaşırdı
Düzenlenen törenle karnelerini alan öğrenciler, kendileri de ikiz ve üçüz olmalarına rağmen hayatlarında ilk kez bu kadar ikiz öğrenciyi bir arada gördükleri için şaşkın olduklarını söyledi.

“17 ikiz, 1 üçüz öğrencimize karne verdik”
Bu kadar ikiz ve üçüz öğrencinin aynı okulda olmasının az rastlanır bir durum olduğunu belirten Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hayrettin Tekin, “20212022 eğitimöğretim sezonunu da kazasız belasız atlattık. Tüm öğrencilerimize güzel bir tatil diliyorum. Fahrettin Ulusoy İlkokulu’nda gerçekten de çok ender görülen bir olay ile karşı karşıyayız. Okulda 17 ikiz öğrenci, 1 de üçüz öğrenci var. Bugün düzenlediğimiz törenle okulumuzda bulunan 17 ikiz öğrencimizi karnelerini vererek, tatile uğurladık” dedi.

“Öğretmenlerimiz bize seslenirken ismimizi karıştırdılar”
Öğretmenlerinin de kendilerini tanımakta zorluk çektiğini ifade eden 4. sınıf öğrencileri Demir ve Çınar Armalı, “Karne aldığımız için çok heyecanlıyız. Çok mutlu ve heyecanlıyız ama bir yandan da üzüntülüyüz. Bu okulda 4 sene geçirdik ve artık okuldan ayrılacağız. İkiz olarak aynı okul ve sınıfta okumak güzeldi. Karnemizi de beraber aldık. Daha önce bu kadar ikizi bir arada görmemiştik. Bu öğrenim sürecinde öğretmenlerimiz de bizi karıştırdılar. Hocalar bazen Çınar’a Demir, Demir’e Çınar diyorlardı. Aldığımız notlar da aynıydı, karnemiz de birbiriyle aynı” diye konuştular.

“Ben taktir aldım ikizim teşekkür”
Aynı okulda öğrenim görmelerine rağmen karne notlarının farklı olduğunu belirten Mert ve Murat Yetik ise “Öğretmen ve okuldan ayrıldığımız için üzgünüz. İkizimle aynı okulda okumaktan mutluyum. Okulda eğitim alırken çok eğlendik. Bizim karnemizdeki da notlar değişik geldi. Ben Murat Yetik takdir belgesi aldım, Mert ise teşekkür belgesi aldı. Mert’in ortalaması 78 geldiği için takdir belgesi almayı kaçırdı” şeklinde konuştular.
Karne töreninin ardından Okul Müdürü Abdullah Kamil Satıcı ve öğretmenler öğrencilere bundan sonraki eğitimöğretim hayatlarında başarılar diledi.

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