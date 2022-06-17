Sahil Güvenlik Komutanlığı 40 yaşında

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kd. Alb. Ahmet Bahadır, “Türkiye’nin bir deniz ülkesi olması, ancak denizci bir ülke olmasıyla başarılacaktır” dedi.

Samsun’da Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 40. yıl dönümü kutlanmaya başladı. Onur Anıtı’nda düzenlenen törene Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kd. Alb. Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Ömer Ersever, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ogün Şahin, AFAD İl Müdürü Levent Uçarlı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat ile Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri ve kolluk kuvvetleri katıldı.

Atatürk Anıtı'nda çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende konuşan Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kd. Alb. Ahmet Bahadır, Türkiye’nin denizlere hak ettiği önemi vermeden gelişmiş bir ülke olamayacağını ifade etti. Mustafa Kemal Atatürk’ün denizlere verdiği önemi vurgulayan sözlerinden alıntı yapan Kd. Alb. Bahadır, “Yaşadığı dönemi günümüzü ve geleceği, fikirleri ve devrimleriyle aydınlatan ebedi başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, denizlerin etkin bir şekilde kullanılmasını bize şu sözlerle vasiyet etmiştir: ‘Denizciliği Türk’ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız.’ Türkiye’nin bir deniz ülkesi olması, ancak denizci bir ülke olmasıyla başarılacaktır. Denizci bir ülke olmamız için de denizlerimizin etkin olarak kullanılması ve denizlerde güven, emniyet, huzur ortamının sağlanması şarttır” ifadelerini kullandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın vizyonunun denizlerde akla ilk gelen ve güven veren saygın bir kurum olmak olduğunu kaydeden Bahadır, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda emek veren ve şehit olan askerleri rahmetle andı, gazilere ise teşekkürlerini iletti.

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