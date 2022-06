Kasabalı kedilere ‘oba’ konforu

Samsun Büyükşehir Belediyesi, doğal ortamda yaşam süren sahipsiz kedilerin konforunu 10 dönümlük kasaba içerisinde “oba” kurarak artırdı.

Kedi Kasabası doğal yaşam alanındaki Kedi Obası’na soğuk havalarda üşümemeleri için de ısıtıcılar yerleştirildi. Can dostları yazın serin kışın da sıcak bir ortamda yaşayacaklar. Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri beslenmeleri için de toplanan artan yemekleri mamaya dönüştürerek sağlıyor.

İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi’nde hizmet veren 150 dönüm arazi üzerine kurulu Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bakıma muhtaç kedi ve köpekler için ayrı yaşam alanları oluşturulan merkezde, can dostlarının tedavi, beslenme, barınma ve sahiplendirme süreçleri özveriyle takip ediliyor.



İlk ve tek kedi kasabası

Türkiye'deki ilk ve tek olan Kedi Kasabası, kumul ve orman içindeki konseptiyle 300 kediye doğal ve özgür yaşam ortamı sunuyor. Tekli ya da çoklu halde kalabilecekleri ahşap barınakların yanı sıra, ahşap köprü, dinlenip vakit geçirebilecekleri oyun alanları bulunan kasabada, operasyon geçiren veya dahili hastalıklarla tedavi edilen, iyileşme süreci göz altında tutulan, engelli, doğum yapan kediler için ayrı rehabilite üniteleri yer alıyor.

Sahipsiz ve bakıma ihtiyaç duyan kedilere her türlü konforu sağlayan büyükşehir belediyesi, bununla da yetinmeyerek doğal yaşam şartlarını artırmak amacıyla da oba kurdu. Kedilerin beslenme ve barınma ihtiyaçlarını obada karşılayan Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü hekimleri, kedileri gözetim altında tutarak hasta veya halsiz olanları tespit ediyor.



Can dostları emin ellerde

Merkezde kedi ve köpeklerin sokaktan daha özgür yaşam sürdüğünü söyleyen Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Savaş Kasap, “Türkiye’nin en modern bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden biriyiz. Lokasyon itibarıyla çok özel bir yer. Burada yetişkin, engelli ve anneli yavru yaklaşık 300 kedimiz var. Kasabamız, doğal yaşam alanında olması gereken tüm özellikleri içeriyor. Ayrıca içerisinde 4 tane tedavi ünitemiz ile birlikte yaklaşık 10 dönüme yakın açık alanımız var. Hekim ve teknik ekiplerimizle birlikte günümüzün büyük kısmını onlarla geçiriyoruz. İnsani ve vicdani olarak onların sorunlarıyla kendi sorunlarımız gibi ilgileniyoruz. İmkan ve donanımlarımızla büyük gayret sarf ediyoruz. Can dostlarımız burada emin ellerde” diye konuştu.



Kasaba içerisinde obaya kavuştular

Türkiye’nin ilk Kedi Obası’nı kurduklarını anlatan Veteriner İşleri Şube Müdürü Kasap, “Kedilerimizi, kasaba içerisinde obaya da kavuşturduk. Şuan beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılamada kullanıyoruz. Tüm can dostlarımız beslenme zamanlarını bildikleri için yemek vaktinde hemen toplanıyorlar. Soğuk havalarda üşümemeleri için de ısıtıcılar yerleştirdik. Yani yazın serin kışın da sıcak bir ortamda yaşayacaklar. Onları gözlemlemek, hasta veya halsiz olanları tespit etmemiz açısından da obamız bize kolaylık sağlayacak. Onlara hassasiyetle yaklaşarak çalışmalarımızı takip eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’e teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.



Satın alma, sahiplen

Sokak hayvanları konusunda çok hassas olduklarını dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Her canlının bir yuvaya ve sevgiye ihtiyacı var. O yüzden hayvan severlerden ve insanlarımızdan satın almayıp sahiplenmelerini istiyoruz. Gönül ister ki bütün canlılar sahiplenilsin. Onların beslenmeden önce ilgiye ve sevgiye ihtiyaçları var. Öncelikle sevmeliyiz. Hiçbir şey yapamıyorsak dahi zarar vermemeliyiz. Çünkü onlar da bizimle birlikte doğada yaşamak zorundalar. Kendilerine yük değil yoldaş görülmelidir. Halkımızı bu bilinçle hareket etmeye davet ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak biz onlar için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yeterli mi? Tabi ki değil. İlave çözümler üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

