Samsun Valisi Dağlı, öğrencilere karne dağıttı

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, ilkokul öğrencilerine karne dağıttı. Okulun koridorunda yanına gelen ve eğitimine destek olmalarını isteyen görme engelli bir öğrenciye Vali Dağlı, “Sonuna kadar senin yanındayız” diyerek destek vereceklerini söyledi.

20212022 eğitimöğretim yılının sona ermesiyle tüm okullarda öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Samsun’da Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, ilkokul sınıflarında karnelerini dağıttı. Samsun Atakum Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu’nda törene katılan Vali Dağlı, öğrencilere karneleriyle birlikte tatilde okumaları için kitap hediye etti. Koridorda görme engelli bir öğrenci, karnesiyle birlikte Vali Dağlı’nın yanına gelerek okula teşrif ettiği için kendisine teşekkür etti. Eğitimine destek olmalarını rica eden başarılı öğrenciyi öncelikle tebrik eden Vali Dağlı, “Sonuna kadar senin yanındayız” dedi.



Sınıfın tamamı takdir aldı

Karne dağıttığı sınıftaki 30 öğrencinin de takdir belgesi almasına vurgu yapan Vali Dağlı, “Öğrencilerimiz gerçekten çok başarılı. 30 öğrencimizin 30’unun da takdirname ile ödüllendirildiğini görmüş olduk. Öğrencilerimiz akademik çalışmalarını gayet güzel yaptılar. Tabii bunun yanında sportif, kültürel, sanatsal çalışmalarında gayet başarılı olduğunu biliyoruz bu okulumuzdaki öğrencilerimizin. Bu manada yaz döneminde de aynı şekilde kendilerini bu çabalarla donatacaklarını ve kendilerini geliştirmeye devam edeceklerini, hem dinleneceklerini hem de kendilerini geliştireceklerini biliyoruz. Öğrencilerimizin tamamını kutluyoruz” diye konuştu.



“Hepsi 30 Ağustos’u iple çekiyor”

Öğrencilerin 30 Ağustos tarihinde Samsun’da düzenlenecek olan TEKNOFEST'e katılacaklarını dile getiren Dağlı, “Hepsi 30 Ağustos’u iple çekiyorlar, Samsun’daki öğrencilerimizin tamamını tatillerini bu şekilde ayarlamak suretiyle TEKNOFEST’te olacaklarını biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Karnelerini alan öğrencilere tatilde ne yapacaklarını soran Dağlı, tüm öğrencileri tebrik ederek tatilde akademik başarıda ve sanat, spor gibi diğer faaliyetlerde kendilerini geliştirmelerini ve dinlenmelerini tavsiye etti.

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