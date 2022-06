Atakum'da ‘Çocuk İhmali ve İstismarı’ semineri

Samsun Atakum Belediyesi tarafından AtaÇocuk Gündüz Bakımevleri personeline “Çocuk İhmali ve İstismarı” başlıklı farkındalık eğitimi düzenlendi.

Atakum Belediyesi tarafından Yerel Eşitlik Eylem Planı çerçevesinde AtaÇocuk Gündüz Bakımevlerinin öğretmenleri ve çalışanlarına yönelik ‘Çocuk İhmali ve İstismarı’ konulu seminer düzenlendi. Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen seminerde Atakum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nde görevli Çocuk Gelişimcisi Şafak Ari Emir, çocuk istismarının önlenmesine yönelik önemli bilgiler verdi. Programda çocuklarla kurulacak sağlıklı iletişim, çocuğu istismar risklerinden koruma ve istismar durumunda yapılması gerekenler vurgulandı.



“Ülkemizde her üç çocuktan biri istismara uğramaktadır”

Çocuk Gelişimcisi Şafak Ari Emir, Türkiye’de her üç çocuktan birinin istismara uğradığını dile getirerek, istismara uğrayan çocuklarda belirtilerin olduğunu söyledi. Emir, “Dünya Sağlık Örgütü, 18 yaşına kadar herkesi çocuk olarak tanımlıyor. Bir yetişkinin bilerek veya bilmeyerek çocuğun sağlığını, fiziksel ve psikososyal gelişimini olumsuz etkileyen tüm davranışları çocuk istismarı olarak tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 4 tip kötü muameleden bahsediliyor. Bunlardan birincisi fiziksel istismar, ikincisi cinsel istismar, duygusal istismar ve diğeri de ihmaldir. Ne yazık ki ülkemizde her üç çocuktan biri istismara uğramaktadır. İstismarı yaşayan çocuklarda birtakım belirtiler olur. Bu nedenle okul öncesi öğretmeni çok iyi gözlemci olmalıdır. Çocukların davranışları, yaşadıkları ile çok fazla tüyo veriyor. Bu nedenle gözlem çok önemlidir. Eğer iyi bir gözlemci olursak birtakım sıkıntıları önceden kestirip önlemler alabiliriz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.