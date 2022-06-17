Canik Yaz Spor Okulları’nda kayıtlar başladı

Canik Belediyesi tarafından 714 yaş grubu gençlere ücretsiz Yaz Spor Okulları kayıtları başladı. 20 Haziran31 Ağustos tarihleri arasında devam edecek kurslarda 10 farklı branşta eğitim verilecek.

Canik Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları'nda basketbol, futbol, güreş, judo, fitness, plates, voleybol, tekvando, kick boks ve halk oyunları alanında eğitimler verilecek. Uzman eğitmenler tarafından verilecek kurslar için öğrenci kayıtları Canik Belediyesi Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi’nde sürüyor.

Çocukları ve gençleri yaz spor okuluna davet eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Çocuklarımız ve gençlerimiz ilçemizde faaliyetlerini sürdüren spor okullarımız sayesinde yaz dönemini daha aktif şekilde geçirecek. Ayrıca bu okullarımız farklı dallarda verilen eğitimlerle geleceğin sporcularının yetişmesine katkı sağlamış olacak. İlçemizdeki tüm evlatlarımızı Canik Belediyemiz tarafından eğitimlerin sürdürüldüğü Yaz Spor Okullarımıza bekliyoruz” dedi.



“İlçemizi sporun merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz”

İlçeye yeni spor tesisleri kazandırmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Sandıkçı, “Mevcut tesislerimizle birlikte yıl içerisinde yapımına başlanacak olan dev bir spor salonunu ilçemize kazandırmış olacağız. Mevcut tesislerimizle birlikte yapılması planlanan iki katlı ve beş yüz seyirci kapasiteli spor salonumuzla ilçemizi sporun merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

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