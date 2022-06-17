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Samsun'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: Yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı

İHA

Samsun'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: Yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı

Samsun'da polisin düzenlediği "göçmen kaçakçılığı" operasyonunda yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçları ile mücadele çerçevesinde yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda yabancı uyruklu Zafaruddin D.'nin bankalar üzerinden yüklü miktarlarda para transferleri gerçekleştirdiğini tespit etti. Söz konusu para transferlerinin yurt dışından Türkiye'ye gerçekleştirilen bir organizasyon çerçevesinde göçmen kaçakçılığı suçu veya herhangi bir kayıt dışı faaliyetlerle ilgili havale benzeri yeraltı para transfer aracılığı faaliyetlerinin içerisinde olduklarını değerlendiren ekipler, bu yönde şahsın 2016 yılında ülkemize girdiği tarihte göz önünde bulundurularak 2022 tarihine kadar banka hesap hareketlerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede bahse konu hesap hareketleri göçmen kaçakçılığı suçundan hakkında adli işlem yapılan birçok şahısla şüpheli şahsın para transferi gerçekleştiği, hesaplarda şüpheli işlem hareketlerinin olduğu tespit edildi.
Olaya ilişkin çalışmalarda söz konusu yabancı uyruklu şahsın Bursa'da olduğu tespit edildi. Samsun polisinin bu yönde Bursa Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile yaptıkları koordineli çalışmalar neticesinde Zafaruddin D. (27) ve beraberinde bulunan Sayed Ismaeıl F.'yi (32) yakalayarak gözaltına aldı.
Yapılan ev aramasında 198 bin TL nakit para ve çeşitli dekontlarla birlikte dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan yabancı uyruklu Zafaruddin D. ve Sayed Ismaeıl F. Samsun'a getirilerek sorgulanmalarının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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