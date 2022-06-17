Samsun’da ‘Misafir Hizmetleri Haftası’ kutlaması

Samsun'da ‘Misafir Hizmetleri Haftası’ dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde Misafir Hizmetleri Haftası dolayısıyla “Bizsiz Olmaz” sloganıyla düzenlenen etkinliğe Bölge Koordinatörü Dr. Hakan Özcan, Genel Müdür Vekili Dr. Mustafa Şen, Başhekim Dr. Turan Bilgin, Genel Müdür Yrd. Fatma Tan Dürüst, Medikal Direktör Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, Misafir Hizmetleri Müdürü Enes Mızıkacı, hastane yönetimi ve misafir hizmetleri çalışanları katıldı.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Misafir Hizmetleri Müdürü Enes Mızıkacı, “Sağlık hizmeti sunucusunun yapı taşlarından Misafir Hizmetleri Ekibi olarak sağlık hizmetlerine katkıda bulunmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Ekip birlikteliği ile güçlenerek hizmet kalitemi arttırıyoruz. Güzel bir organizasyon ile haftamızı kutladık. Bizleri böyle güzel bir organizasyonda buluşturan yöneticilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

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