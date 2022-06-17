Bafra'ya estetik dokunuşlar

Bafra'da yaz sezonunun gelmesiyle ilçedeki peyzaj çalışmaları sürüyor. Modern ve yaşanabilir bir şehir oluşturma amacıyla ilçeye estetik dokunuşlar yapılıyor.

Bafra’da bulunan Sedde Parkı'nda ilçenin simgesi olarak olan tarihi Çetinkaya Köprüsü manzaralı estetik ‘Bafra’ yazısı, ilçe de yaşayanların yanı sıra şehir dışından gelenlerin de ilgi odağı oluyor. Mevsim şartlarına göre seçilen çiçeklerle rengârenk alanlar oluşturan Bafra Belediyesi ekiplerinin çalışmaları, vatandaşlar tarafından beğeni ile karşılanıyor.

İlçenin her bölgesinde estetik dokunuşlar yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Refüjlere peyzaj düzenlemeleri ve ışıklandırma ile yepyeni bir görünüm kazandırıyoruz. Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerimizce kendi imalatımız olan şehir mobilyalarını ilçemizin muhtelif yerlerinde halkımızın hizmetine sunmayı sürdürüyoruz. Park Bahçeler Müdürlüğümüz ilçemiz genelinde dekoratif süsleme çalışmalarına devam ediyor. Kızılırmak Sedde Parkımıza kısa süre önce yaptığımız Çetinkaya Köprüsü manzaralı ‘Bafra’ yazımıza her yaştan gösterilen ilgi ise bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.