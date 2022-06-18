Uzman Diyetisyen Deniz Tığlı Torun, bir diyet listesinin herkese uymayacağını söyledi.

Birçok kişi sağlıklı yaşamak için diyet yapıyor. Diyet yapılırken dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgiler veren FBM Tıp Merkezi Diyetisyeni Deniz Tığlı Torun, diyet listelerinin kişiye özel olması gerektiğini belirterek uyarılarda bulundu.



“Bir diyet listesi herkese uymaz”

Diyet listelerinin kişiye özel olması gerektiğinin altını çizen Deniz Tığlı Torun, “Bir başkasının diyet programı size uymaz. Çünkü beslenme programları kişiye özel planlanır. Nedir bu kişiye özel plan dersek; her bireyin uyku saati, sabah uyanma saati, öğün alışkanlıkları, sevdiği ve sevmediği yiyecekler, enerji ve besin ögesi ihtiyacı, metabolizma hızı, sağlık geçmiş öyküsü, sosyal yaşamı, iş saatleri, iş yerinde temin edebileceği yiyecekler ve hedefleri birbirinden çok farklıdır. İşte bu sebeplerle diyet yani beslenme programları bireye özel olmalıdır” dedi.

Başkasının diyet listesinin başka kişileri zorlayabileceğini ifade eden Torun, şunları söyledi:

“Bir başkasının diyet listesi sizi zorlayabilir. Sevmediğiniz yiyecekler içerebilir öğün saatleri veya öğün sıklığı sizin iş ve sosyal hayatınıza uyum sağlamaz ve bu gibi sebeplerle programı uygularken çok zorlanabilirsiniz. Bu durum diyet konusunda bıkkınlık yaratabilir. Oysaki size özel sizinle birlikte planlanmış bir beslenme programı size ve hayatınıza o kadar kolay uyar ki hiç zorlanma hissetmeden artık sağlıklı beslenmeye başlamış ve hedefe doğru kolaylıkla ilerliyor olursunuz. Siz siz olun bir arkadaş veya internet aracılığı ile edindiğiniz programları kendinize uygulamayın. Sizin bedeniniz ve ihtiyaçlarınız diğer bireylerden farklı bu sebeple metabolizmanıza sahip çıkın; size en uygun beslenme programı ile diyet sürecinizi geçirin.”

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