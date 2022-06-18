Yüksel Yıldırım’dan Samsunspor camiasına çağrı: “Tek yumruk olalım”

– Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, camiaya seslenerek “Tek yumruk olalım” dedi.

Bu sezon da transfer çalışmalarına hızlı başlayan Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor’da başkan Yüksel Yıldırım, kendi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Geride kalan sezonu değerlendiren Yıldırım, Süper Lig yolundaki bu sezon öncesi tüm camiayı tek yumruk olmaya davet etti.



“Tek yumruk olalım”

Kendi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yıldırım, “20212022 sezonu artık geride kaldı. Geçirdiğimiz dönemde sizleri tatmin edecek bir yönetim tarzı ve futbol sergilememiş olabiliriz. Ancak Yılport Samsunspor’umuzun başarısı için çok savaşlar verdiğimizin ve niyetimizin her zaman iyi olduğunun bilinmesini isteriz. İnanın Samsunspor olarak sadece saha içi etkenler ile değil, aynı zamanda saha dışı etkenler ile de mücadele içerisindeyiz. Bu mücadelemizde büyük bir sabır gösteren ve bizleri anlayışla karşılayan siz vefakar ve cefakar taraftarlarımıza minnettarız. Birlikte yükseleceğiz. ‘Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyonluk en çok Samsun'a yakışır’ mottosu ile çıktığımız yolda gelin en alttan, en üste kadar sevdasına hizmet eden tüm gönüldaşlar ‘tek yumruk’ olalım. Takımımıza sahip çıkıp başarıya koşalım. Bizimle olmaya var mısınız büyük Samsunspor taraftarı?” ifadelerini kullandı.

Başkan Yıldırım'ın çağrısının ardından birçok Samsunspor taraftarı paylaşımın altına birlikberaberlik yorumları ile destek verdi.

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