Samsun'da baba-oğul müteahhide dolandırıcılıktan 8 yıl 4'er ay hapis

Samsun'da müteahhit babaoğul, daire satıp parasını almalarına rağmen 2 kişinin dairesini teslim etmedikleri, bir kadının da dairesini satıp parasını vermedikleri iddiasıyla yargılandıkları mahkemece 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'un Canik ilçesinde İ.Ş. ve U.Y., müteahhit C.S. ve oğlu M.S.'den daire alıp parasını ödemelerine rağmen dairenin kendilerine teslim edilmediği ve dolandırıldıkları gerekçesiyle savcılığa şikayette bulundu. M.Y. adlı kadın da dairesini satması için vekalet verdiği C.S. ve M.S.'nin daireyi satmalarına rağmen 'satamadık' diye parasını vermedikleri iddiasıyla şikayetçi oldu. Müteahhit babaoğul hakkında 3 ayrı kişiyi dolandırmak suçundan Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Mahkeme, C.S. ve oğlu M.S.'yi 3 ayrı kişiyi dolandırmak suçundan toplam 8 yıl 4'er ay hapis ve 30'ar bin TL de adli para cezasına çarptırdı.

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