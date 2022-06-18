100 bin liralık altın ve paralarla kaçarken otogarda yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun'da telefonla aradığı kişiye kendini savcı ve polis olarak tanıtarak yaklaşık 100 bin liralık altın ve parasını dolandıran ve kaçmaya çalışırken otogarda yakalanan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesi Taflan Camii Mahallesi'nde ikamet eden 89 yaşındaki A.Y. market çalışanı komşusu Ö.K.'yi (30) telefonla arayarak ev telefonunu arayan bir şahsın polis olduğunu ve FETÖ terör örgütüne operasyon yapacağını söylediğini belirtip yardım istedi. Komşusu A.Y.'nin evine giden Ö.K., ev telefonundan arayan şahsa kim olduğunu ve neden aradığını sordu. Telefondaki şahıs Ö.K.'ye kendini polis olarak tanıtıp FETÖ terör örgütüne operasyon yaptıklarını, komşusunun ve kendisinin banka bilgilerinin örgüt tarafından ele geçirildiğini ileri sürerek, evinde bulunan altın ve paraları söyledikleri yere getirmelerini istedi. Dolandırıcıya inanan Ö.K., 25 bin 500 lira para, 3 adet 59,7 gram ağırlığındaki altın bilezik, 1 adet altın kolye, 1 adet tam altın ve 1 adet çeyrek altını yanına alıp telefondaki şahsın yönlendirmesi sonucu Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Eğitim Araştırma Hastanesi Atakum Polikliniği karşısında kendisini bekleyen M.Ç.'ye (35) poşet içinde elden teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan Ö.K., polisten yardım istedi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, yaklaşık 100 bin liralık altın ve paralarla kaçmak isteyen Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı M.Ç.'yi otogarda yolcu otobüsüne binerken yakaladı. Gözaltına alınan M.Ç.'nin üzerinde poşet içinde altın ve paralar ele geçirildi. Dolandırıcılık zanlısı M.C. sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. M.Ç.'nin Ankara'ya kaçmak isterken son anda yakalandığı öğrenildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan M.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk sevk edildi. Dolandırıcılık zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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