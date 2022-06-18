Samsun’da Türk halk müziği konseri

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Samsun Atakum Belediyesi Türk Halk Müziği Yetişkinler Korosu, 46 kişilik ekiple müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Atakum Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Türk Halk Müziği Yetişkinler Korosu, Şef Ali Cevat Şahvelioğlu yönetiminde unutulmaz bir konserle müzikseverlerle buluştu. Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

46 kişilik koro ekibiyle yürütülen, iki bölümden oluşan ve 27 eserin yer aldığı konsere izleyenler hep bir ağızdan eşlik etti. Gecenin sonunda Atakum Belediyesi Türk Halk Müziği Yetişkinler Korosu uzun süre alkışlandı.

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