Samsun'da TEKNOFEST hazırlıkları

Samsun Büyükşehir Belediyesi(SBB), ulusal ve uluslararası alanda şehrin tanıtımına büyük katkı sağlayacak olan TEKNOFEST 2022 hazırlıkları çerçevesinde Çarşamba Havalimanı'nda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

30 Ağustos 4 Eylül tarihleri arasında Samsun’da yapılacak festivali kentin turizminin gelişmesi için önemli fırsat gören Samsun Büyükşehir Belediyesi, altyapı hizmetlerini hızlandırdı. Akıllı Şehir Trafik Güvenliği projesinden, çevre düzenlemelerine kadar birçok alanda belediye ekipleri, faaliyetlerini titizlikle yürüterek TEKNOFEST’ e yetiştirmeye çalışıyor. Çarşamba Havalimanı’nda gece gündüz çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, havalimanında yol alt ve üst yapısı, otopark alanları ve çevre düzenlemeleri yürütüyor.

Festivalin şehrimize yakışır bir şekilde organize edilmesi için çalıştıklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Uluslararası katılımın olacağı bu büyük etkinliğin şehrimize yakışır bir şekilde her yönüyle kusursuz olarak gerçekleştirilebilmesi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Akıllı Şehir Trafik Güvenliği projemiz, çevre düzenlemelerimiz, bilim merkezi, keşif kampüsü gibi birçok konuda yatırım yapıyoruz. Bu festival de kentimiz için oldukça önemli bir fırsat. Milletvekillerimiz, Ondokuz Mayıs Üniversitemiz ve Samsun Üniversitemiz, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, STK'larımızla hep birlikte inşallah örnek bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Şehrimizin hem yurtiçi hem de yurtdışı tanıtımındaki bu önemli fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğiz" dedi.

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