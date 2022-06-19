Başkan Demirtaş, hayvan toplama görüntüleri hakkında konuştu: “Konuyu bizzat takip edeceğim”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Demirtaş, hayvan toplama görüntüleri hakkında konuştu: “Konuyu bizzat takip edeceğim”

İHA

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, sosyal medyada yayımlanan belediye personellerinin hayvan toplama görüntüleri hakkında toplantı düzenledi. Demirtaş, "Konuyu bizzat yakından takip edeceğim" dedi.

Başkan Demirtaş, hayvan toplama görüntüleri hakkında konuştu: “Konuyu bizzat takip edeceğim”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, sosyal medyada yayımlanan belediye personellerinin hayvan toplama görüntüleri hakkında toplantı düzenledi. Demirtaş, “Konuyu bizzat yakından takip edeceğim” dedi.
Samsun İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, son günlerde sosyal medyada yayımlanan ‘İlkadım Belediyesi çalışanlarının hayvan toplama videosu’ üzerine Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) temsilcileriyle toplantıya katıldı. Belediye meclis salonunda yapılan toplantıya HAYKONDEF Samsun İl Temsilcisi İbrahim Biral, Samsun Hayvanları Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Bora Barlas Gürler, dernek üyeleri Özgür Yarlıgaç ve Demet Yarlıgaç, Samsun Barosu Hayvan Hakları Komisyon Başkanı Av. Fatma Suğanlı, Samsun Barosu Hayvan Hakları Komisyon Avukatı Tunahan Gök, Doğa Koruma ve Milli Parklar ve Haydi Jandarma personelleri katılım sağladı.

“Konuyu bizzat yakında takip edeceğim”
Belediye çalışanlarının hayvan toplarken eziyet yaptıkları yazısıyla paylaşılan videoyla ilgili konuşan Başkan Demirtaş, “Bu konu üzerine Samsun Valimiz Zülkif Dağlı’ya da aynı cevabı verdim, kendim de izledim. Eğer hayvanlarla ilgilenen varsa hayvana eziyet yapılmadığı açık şekilde görürsünüz. Sahipsiz hayvan başka insanlara yaklaşmaz ve kendini tutturmaz. Bana zarar verir mantığıyla. Maalesef eğitimli insanlarımız bu işi angarya iş olarak görüyorlar. Bu yapılacak bir iş değil gözüyle bakıyorlar. Eğitimsiz insanlar ise daha kaba bir anlayışla yapıyor. Bu olayda bizim eksikliğimiz üslup iletişim eksikliği. Bunu da çalışan arkadaşlarımızla bir araya gelerek daha itinalı ve üslup tarzına uygun çalışmaları için gerekli uyarılarımızı da yaptık. Bu konuyu da bizzat yakından takip edeceğim” diye konuştu.

Hayvansever olduğunu ve kendisinin de köpek beslediğini belirten Demirtaş, “Samsun Büyükşehir Belediyesi(SBB) Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, bizim İlkadım ilçe sınırları içerisinde bulunuyor. Bu yer bahane edilerek tüm ilçe belediyeler Kadamut, Gürgendağı, Ata Yolu üzerine sahipsiz köpekleri bırakıyor. Buralardan gelen hayvanlar ise ya kırsalda ya da şehirde çeteleşmeye varan bir oluşuma giriyorlar. Biz de böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Zaman zaman izinsiz salım yaparken yakaladıklarımız da oluyor. Bu noktada gerekli yasal işlemleri uygulatıyoruz” şeklinde konuştu.

Demirtaş, “Eğer bu hayvanları bir yere bağlı tutarsak yaşam kapasiteleri onda birine inecek düzeyde mahkum gibi olur. Ben bu kararın sağlıklı bir karar olduğunun da kanaatinde değilim. Ama şu bir gerçek ki bir kısım insanlar bu hayvanları seviyor ama kendi bölgesinde olsun istemiyorlar. Belediye olarak onların yaşama tutunmaları için mama kapları bırakıyoruz. Fakat ya tahrip ediliyor ya da kayboluyor. Biz bu işin ortasında kaldık. Bu konuştuklarımızı da dikkate alarak ortak bir çözüm üretme noktasında taşın altına elimizi koymaya hazırız” ifadelerini kullandı.
Toplantının sonunda İlkadım ilçesindeki hayvan severlerin de katılım ile ‘Can Dostları İçin Hep Birlikte El Ele’ adı altında bir çalışma başlatmak istediklerini açıklayan Demirtaş, şunları söyledi:
“Belediyemizle birlikte besleme, toplama çalışmalarına gerçek anlamda destek olacak hayvanseverlerimizin bilgilerini kaydederek istediğimiz hedefe ulaşırız. Hayvan barınağı yerine veteriner odası ile görüşüp belirli bir ücret karşılığında özel veteriner hekimlerin de hayvan kısırlaştırılmasına destek vererek belediye ile ortaklaşa bir çalışma ile hayvan üremesinin önüne geçilmesinin sorun çözüme kavuşacağını düşünüyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yüksel Yıldırım: “Transferler şampiyon olmak için"
YEREL HABERLER Yüksel Yıldırım: “Transferler şampiyon olmak için"
Bisikletliyle giderken otomobil çarptı: O an kamerada
YEREL HABERLER Bisikletliyle giderken otomobil çarptı: O an kamerada
Askerden izine gelen genç silahlı saldırıda yaralandı
YEREL HABERLER Askerden izine gelen genç silahlı saldırıda yaralandı
Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 1 ...
Samsun Gıda Borsası'nda aynı yerde 4 gün sonra yine yangın çıktı
YEREL HABERLER Samsun Gıda Borsası'nda aynı yerde 4 gün sonra yine ...
Canik’te 40 gün camiye giden çocuklar bisiklet kazanacak
YEREL HABERLER Canik’te 40 gün camiye giden çocuklar bisiklet ...
Çarşamba’da hünerli eller jüri karşısına çıktı
YEREL HABERLER Çarşamba’da hünerli eller jüri karşısına çıktı
Samsun’da çiftçiler yeniden şeftali üretimine başladı
YEREL HABERLER Samsun’da çiftçiler yeniden şeftali üretimine başladı
Samsun'da TEKNOFEST hazırlıkları
YEREL HABERLER Samsun'da TEKNOFEST hazırlıkları
Samsun kenevirinden rengarenk giysiler Belediye atölyesinde kenevirden üretilen giysiler vitrinleri süslüyor
YEREL HABERLER Samsun kenevirinden rengarenk giysiler Belediye ...
Otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 ...
Samsun’da Türk halk müziği konseri
YEREL HABERLER Samsun’da Türk halk müziği konseri
100 bin liralık altın ve paralarla kaçarken otogarda yakalanan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER 100 bin liralık altın ve paralarla kaçarken otogarda ...
Samsun'da baba-oğul müteahhide dolandırıcılıktan 8 yıl 4'er ay hapis
YEREL HABERLER Samsun'da baba-oğul müteahhide dolandırıcılıktan 8 ...
Yüksel Yıldırım’dan Samsunspor camiasına çağrı: “Tek yumruk olalım”
YEREL HABERLER Yüksel Yıldırım’dan Samsunspor camiasına çağrı: “Tek ...
Çarşambalı kadın ragbici Avrupa’da ilk 5'e girdi
YEREL HABERLER Çarşambalı kadın ragbici Avrupa’da ilk 5'e girdi
Parkinson hastası kadın Irak’tan geldiği Samsun’da şifa buldu
YEREL HABERLER Parkinson hastası kadın Irak’tan geldiği Samsun’da ...
Sahte polis 100 bin liralık altın ve paralarla kaçarken otogarda yakalandı
YEREL HABERLER Sahte polis 100 bin liralık altın ve paralarla ...
Havza Belediyesi YKS adayları için araç tahsis etti
YEREL HABERLER Havza Belediyesi YKS adayları için araç tahsis etti
'Bir diyet listesi herkese uymaz'
YEREL HABERLER 'Bir diyet listesi herkese uymaz'
'Sınavkolik' vatandaş 41'inci kez üniversite sınavına girdi
YEREL HABERLER 'Sınavkolik' vatandaş 41'inci kez üniversite sınavına ...
Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
Samsun’da YKS’de yine ‘19 Mayıs’ karışıklığı İlçedeki okul ile merkezdeki okulu karıştırdılar Sınava yetişme çabaları aksiyon filmlerini aratmadı
YEREL HABERLER Samsun’da YKS’de yine ‘19 Mayıs’ karışıklığı İlçedeki ...
Samsun’da sınava saniyeler kala yetiştiler
YEREL HABERLER Samsun’da sınava saniyeler kala yetiştiler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.