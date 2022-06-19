Şehidin 'Gülistan'ı Vali Zülkif Dağlı, Samsunlu şehidin ailesini ziyaret etti, 1 aylık 'Gülistan' isimli bebeğini kucağına alarak sevdi

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Babalar Günü’nde Samsunlu şehit P. Uzm. Çavuş Recep Çalışkan'ın ailesini unutmadı. Şehidin emaneti 'Gülistan' bebekle ilgilenen Dağlı, şehidin babasının da Babalar Günü’nü kutladı.

Vali Zülkif Dağlı, Pençe Yıldırım Operasyonu’nda şehit olan Samsunlu Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'ın ailesini ziyaret etti. Şehit Harun Çalışkan’ın 1 aylık bebeği Gülistan Miray ile yakından ilgilenen Dağlı, aileyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şehidin babası Recep Çalışkan’ın da babalar gününü kutlayan Vali Dağlı, “Kutsal bildiği değerler uğruna canını feda etmekten çekinmeyen, tüm şehitlerimiz ve ahirete irtihal eden kolluk kuvvetlerimizin Babalar Günü'nü kutluyorum” dedi.

“Şehit aileleri devletimiz için çok değerli” diyen Dağlı, Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman şehit ailelerinin yanında ve hizmetinde olduğunu da sözlerine ekledi.

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