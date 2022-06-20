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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da kaçak kazıya 6 gözaltı

İHA

Samsun'da kaçak kazıya 6 gözaltı

Samsun'da define aramak için kaçak kazı yaptıkları ileri sürülen 6 kişi jandarma tarafından yakalandı.
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Çayırçölek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, define aramak için izinsiz olarak kaçak kazı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri, K.K., S.O., G.C., E.T., M.T. ve Ş.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahıslarla birlikte 1 adet maden arama dedektörü ile kaçak kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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