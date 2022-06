Sıcak çarpmalarına dikkat: Ciddi hasarlara yol açabilir

Yaz aylarının gelmesiyle sık görülen sıcak çarpmasına (hipertermi) karşı uzmanlar uyardı. Vücut hızlıca soğutulmazsa organ hasarı ve ölüme kadar giden riski olduğu belirtildi.

Uzmanlar, yaz aylarında özellikle güneş ışınlarının dik geldiği öğlen sıcağına uzun süre korumasız maruz kalındığında oluşan sıcak çarpmasına dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Liv Hospital Samsun Dâhiliye (İç Hastalıkları) Kliniği’nden Uzm. Dr. Özkan Akyol, sıcak çarpmasında ilk müdahalenin oldukça önemli olduğunu vurguladı. Vücudun bir an önce soğutulması gerektiğine değinen Akyol, “Birey ne kadar çabuk soğuk suyla temas ederse, ölüm ve organ hasarı riski o kadar az olur” dedi.

Belirtilerini doğru anlamanın önemli olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Akyol, belirtilerinden bahsederek, “Yüksek derece ısı ve nem sonucu vücut ısısının ayarlanamaması sonucu ortaya bazı bozukluklar çıkar. Sıcak çarpmasının belirtileri şunlardır: Adale krampları, güçsüzlük, yorgunluk, baş dönmesi, davranış bozukluğu, sinirlilik, solgun ve sıcak deri, bol terleme, mide krampları, kusma, bulantı, bilinç kaybı, hayal görme, hızlı nabızdır” diye konuştu.

Sıcak çarpmasına karşı alınması gereken önlemlere dikkat çeken Uzm. Dr. Akyol, “Özellikle şapka, güneş gözlüğü ve şemsiye gibi güneş ışığından koruyacak aksesuarlar kullanılmalıdır. Mevsim şartlarına uygun, terletmeyen, açık renkli ve hafif giysiler giyilmelidir. Bol miktarda sıvı tüketilmelidir. Vücut temiz tutulmalıdır. Her öğünde yeteri miktarda gıda alınmalıdır. Gereksiz ve bilinçsiz ilaç kullanılmamalıdır. Direk güneş ışığında kalınmamalıdır. Kapalı mekânların düzenli aralıklarla havalandırılmasına özen gösterilmelidir” şeklinde konuştu.

Hipertermi tedavisine değinen Uzm. Dr. Özkan Akyol, “Sıcak çarpması tedavisi, bireyin beynine ve hayati organlarına zarar gelmesini önlemek veya zararı azaltmak için vücudun bir an önce normal bir sıcaklığa soğutulmasına odaklanır. Birey soğuk suya daldırılır, ne kadar çabuk soğuk suyla temas ederse, ölüm ve organ hasarı riski o kadar az olur. Soğuk suya daldırmanın mümkün olmadığı durumlarda sağlık çalışanları buharlaştırma yöntemi kullanarak vücut sıcaklığını düşürmeye çalışabilir. Bireyin vücudu üzerinde soğuk su buharlaştırılarak cildin soğumasını sağlayabilir. Buz torbaları veya özel soğutma battaniyeleri, bireyin vücut ısısını düşürmek için kullanılabilir. Buz torbaları özellikle kasıklara, boyuna, sırta ve koltuk altına konulabilir. Titreme görülen vakalarda, titremeyi durdurmak için ilaç verilebilir. Vücut ısısını düşürmeye yönelik tedaviler bireyde titremeye yol açarsa, doktor bireye bir kas gevşetici verebilir. Normal şartlarda titreme bireyin vücut ısısının artması için gösterdiği bir tepkidir ve hipertermi durumunda tedaviyi daha az etkili hale getirebilir” ifadelerini kullandı.

