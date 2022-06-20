Samsunspor, teknik ekibine yeni transfer Samsunspor’a İtalyan teknik adam, Marcelo Cottafava

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Samsunspor, İtalyan teknik adam Marcelo Cottafava’yı renklerine kattı. Cottafava, takımda yardımcı antrenör olarak görev alacak.

Önümüzdeki sezon Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Samsunspor, İtalya Serie A takımı Torino FC’de görev alan İtalyan Teknik Direktör Marcelo Cottafava ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Samsunspor’dan yeni transfer ile ilgili yapılan açıklamada; “Kulübümüz son olarak İtalya Serie A takımlarından Torino FC’de görev alan İtalyan Teknik Direktör Marcelo Cottafava ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Marcelo, Teknik Direktörümüz Bayram Bektaş’ın ekibinde yardımcı antrenör olarak yer alacaktır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz” denildi.

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