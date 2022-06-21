Samsunspor Gaetan Laura ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

– Samsunspor forvet oyuncusu Gaetan Laura ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, transferlerini kampa yetiştirmek için hız kesmiyor. Kırmızıbeyazlılar bu sezonki 8. transferini Gaetan Laura’yı renklerine bağlayarak yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz son olarak Paris FC forması giyen 26 yaşındaki hücum oyuncusu Gaetan Laura ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz” ifadelerini kullandı.
Kırmızıbeyazlılar bu transfer sezonunda Gaetan Laura’nın yanı sıra Amir Emin Arlı, Şener Kaya, Aryvydas Novikovas, Alim Öztürk, Celil Yüksel, Yusuf Ensar Poyrazlı ve Mücahit Albayrak’ı da transfer ettiğini açıklamıştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.