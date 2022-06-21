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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batu Kaplan: “4 transfer daha yapacağız”

İHA

Batu Kaplan: “4 transfer daha yapacağız”

– Samsunspor Futbol Gelişim Direktörü Batu Kaplan, bugün açıklanacak 1 transferin haricinde 3 transfer daha yapacaklarını ve kampa tam kadro gideceklerini söyledi.
Hazırlık kampı başlamadan transferlerini yapıp, kampa tam kadro gitmek isteyen Samsunspor, şu ana kadar 8 yeni futbolcu ile sözleşme imzaladı. Kırmızıbeyazlılarda Futbol Gelişim Direktörü Batu Kaplan, takımın genel durumu ve yapılacak transferler hakkında bilgi verdi.

“Bugün açıklanacak transfer haricinde 3 transfer daha yapacağız”
Bugün 1 toplamda 4 oyuncu daha transfer edeceklerini ifade eden Batu Kaplan, “Şu anda kampta eksik oyuncularımız var. Novikovas milli takım arasında, Fofana bugün aramıza katılacak. Tomene de aramıza katılacak. Kendisi bizden özel bir izin istedi. Bugün İstanbul’da olacak ve 23’ünde de takıma katılacak. Bugün de bir transfer açıklayacağız ve belki de taraftarımızın yüzde 99’unu mutlu edeceğiz. Transfer bitmedi, devam ediyor. Santrafor bölgesine, kaleye ve sağ bek mevkiine oyuncu bakıyoruz. İzin verdiğimiz oyuncuların gelişiyle birlikte takımın yüzde 85’i hazır durumda olacak. Sadece 23 transfere ihtiyacımız var. Ondan sonra inşallah Samsunspor tam kadro ile Erciyes ve Bolu kampına yetişecek. Bugün açıklanacak 1 transferin dışında 3 transfer daha yağacağız” dedi.

“Savicevic, Tolcay ve Talha’ya takım bulmaları için izin verdik”
Şekillenmeye başlayan kadro hakkında da bilgiler veren Kaplan, ayrıca şunları söyledi:
“Amir Arlı, anne tarafından Faslı baba tarafından Türk ve Türk statüsünde yararlanacağımız bir oyuncu. Kendisi gelecek vadeden en iyi 100 futbolcu arasında da gösterilmişti. Şener Kaya da Türkiye U19 Milli Takım oyuncusu. Sağbek, sol ön ve sağ açık oynayabilen çok özellikli bir oyuncu. Vukan Savicevic’e, Tolcay Ciğerci’ye, Talha Ulvan’a ve Sheldon Bateau’ya ekstra izin verdim, kendilerine takım bulmaları için. Savicevic 1 kulüple anlaşmak üzere ve inşallah önümüzdeki hafta feshini yağacağız. Sheldon, Tolcay ve Talha’da kendilerine takım bulduğunda onlarla ilgili de fesih işlemlerini başlatacağız. Nurullah Aslan için bize gelen resmi bir teklif yok. İnşallah bu senenin sonunda şampiyon olacağız. Herkesin emeğine sağlık.”

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