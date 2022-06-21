Rektör Ünal: “Güzel Sanatlar Kampüsü’nü daha çekici hale getireceğiz”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Güzel Sanatlar Kampüsü’nü çevre düzenlemeleriyle daha çekici hale getireceklerini söyledi.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve beraberindekiler, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Seylan’ın daveti üzerine Güzel Sanatlar Kampüsünde incelemelerde bulundu. Kahvaltı programıyla başlayan ziyarette; Güzel Sanatlar Kampüsü’nün sanatsal yönünü ortaya çıkaracak, doğal yaşam alanlarının eklenmesiyle birlikte öğrencilerin daha etkin yararlanabileceği bir kampüse dönüşmesi için yapılması düşünülen projeler hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep Sancak, Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Prof. Dr. Selim Eren ve Genel Sekreter Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep eşliğinde Güzel Sanatlar Fakültesini ziyaret eden Rektör Ünal’ı; Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ali Seylan, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Engin Güney, Dr. Öğretim Üyesi Deniz Ekmekçioğlu, bölüm başkanları, akademisyenler ve idari personel karşıladı.



“Kampüsü çevre düzenlemeleriyle daha çekici hale getireceğiz”

Kampüsün gelişimi ve ihtiyaçları hususunda Dekan Prof. Dr. Ali Seylan ile istişarelerde bulunan Rektör Ünal, “Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Devlet Konservatuvarı, Samsun Meslek Yüksekokulu, OMÜ Sahnesi, akademisyen ve öğrencilerinin çalışmalarının sergilendiği fuaye alanları ve atölyeler olmak üzere birçok birimin yer aldığı Güzel Sanatlar Kampüsümüz şehrin merkezinde yer alması dolayısıyla üniversitemizin dış yüzü konumundadır. Bu nedenle kampüsün eğitimsel kalitesinin artırılmasının yanı sıra fiziksel olarak da kalitesinin artırılması için çalışmaları hızlandıracağız. Öğrenciler için kampüsü çevre düzenlemeleriyle daha çekici hale getireceğiz aynı zamanda kampüsü model ve tarz geliştirerek şehre etki edebilecek potansiyele sahip yapacağız” dedi.



Öğrencilere final sınavlarında başarılar diledi

Güzel Sanatlar Kampüsü’nün gelişmesinin önemine ve bunun getireceği avantajlara dikkat çeken Rektör Ünal daha sonra yetkililerle birlikte kampüs alanında incelemelerde bulundu. Prof. Dr. Ünal, kampüs içerisinde öğrencilerle de bir süre sohbet ederek onlara final sınavlarında başarılar diledi.

Kampüsün belirlenen hedeflere ulaşması için yapılması planlanan çalışmaların belirlenmesiyle ziyaret sona erdi.

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