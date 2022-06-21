Ahşap kafe-restoran alevlere teslim oldu

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Samsun’un Çarşamba ilçesinde ahşap bir kaferestoran alev alev yandı.

Yangın, Çarşamba’nın Eğrikum Mahallesi Merkez Sokakta bulunan Doğal Yaşam Parkı’ndaki Çarşamba Konağı KafeRestoran'da meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belli olmayan yangında bacada başlayan yangın kısa sürede ahşap kaferestoranın alev topuna dönmesine neden oldu. Yangının olduğu kafenin etrafında güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekipleri de olaya anında müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, kafede büyük çaplı zarar oluştu.

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