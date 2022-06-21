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Kadın kooperatifine gündüz bakımevi Vezirköprü’de kooperatif bünyesinde gündüz bakımevi açıldı

İHA

Kadın kooperatifine gündüz bakımevi Vezirköprü’de kooperatif bünyesinde gündüz bakımevi açıldı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Nerik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde okul öncesi eğitimi gören çocuklar için gündüz bakımevi açılışı yapıldı.
Vezirköprü ilçesinde hizmet veren Nerik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde kreş hizmeti veren gündüz bakımevinin açılış töreni düzenlendi. Programa Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri katıldı.
Açılış öncesi Vali Dağlı, kooperatif üyesi kadınlardan çalışmaları ve ürettikleri ürünler hakkında bilgiler aldı. Kurdele kesimi öncesi konuşan Vali Dağlı, “Gerçekten kooperatif üyesi kadınlarımız burası için canla başla çalıştılar. Bu işlerin hiç de kolay olmadığını özellikle imalathane bölümüne girdiğimizde bir kez daha anlamış olduk. Tabii, burayı diğer kadın kooperatiflerinden ayıran en önemli unsur, burada ayrıca kooperatif bünyesinde kreş yapılmış olması. Kooperatif tarafından işletilen bir kreşimiz var. Şu anda 60 kapasiteli ama artma imkanı her zaman var. Bu anlamda Vezirköprü ilçemizde çok önemli ihtiyaçtı. Bu da inşallah bu ihtiyaçla karşılanmış olacak” diye konuştu.
Kadınlara binanın tahsisini yapan belediyeye teşekkür eden Dağlı, kooperatifin uzun vadeli yürütülebilmesi için en önemli unsurun birlik ve beraberlik olduğunu vurguladı. Vali Dağlı, “Güzel bir mekan oldu, faydalı olacağını zaten biliyoruz. Benim en önemli tavsiyem şu kadın kooperatifi üyelerimize, birlik ve beraberlik içerisinde bu işi yürütmeleri. Bu olmazsa olmaz. Eğer bundan ödün verecek olursak bu işleri uzun vadeli yapmamız mümkün olmaz. En önemli sihirli kelime birlik ve beraberlik. Bunu da sizin yapacağınızdan şüphemiz yok. Uzun vadeli geliştirmek suretiyle, yeni şubeler açmak suretiyle ufkunuzu geniş tutup çok daha fazlasını yapabilecek güçtesiniz. İlçemize, kadın kooperatifimize ve özellikle tüm çocuklarımıza herkese hayırlı olsun diyoruz” ifadelerini kullandı.
Gündüz bakımevinin açılışı sonrası Vali Dağlı kreşte eğitimlerine başlayan çocukları ziyaret etti, görevli personellerden kreş hakkında bilgiler aldı.

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