Hamilelikte ‘yoga’

– Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Gamze Keleş, “Hamile yogası, bebeğe giden kan akımını artırarak onun daha iyi beslenmesini sağlar. Yapılan nefes çalışmaları hem annenin hem bebeğin daha iyi oksijenlenmesini ve yaşam enerjisi ile dolmalarını sağlar” dedi.

Liv Hospital Samsun Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nden Opr. Dr. Gamze Keleş, 21 Haziran Dünya Yoga Günü dolayısıyla hamile yogası ve faydaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Yoga hareketlerinin hamileliğin daha huzurlu geçmesi ve doğumun daha rahat olabilmesi için hamile kadının bedenini bu yeni duruma hazırladığına dikkat çeken Opr. Dr. Keleş, “Hamile yogası, bebeğe giden kan akımını artırarak onun daha iyi beslenmesini sağlar. Yapılan nefes çalışmaları hem annenin hem bebeğin daha iyi oksijenlenmesini ve yaşam enerjisi ile dolmalarını sağlar. Yoga hamile kadına, doğum öncesi dönemde yoga duruşlarından yararlanmalarını ve ayrıca fiziksel bir uygulamadan daha sakin ve iç gözlemsel bir uygulamaya geçmelerini öğretir” diye konuştu.



“Amaç vücutta bebek için yer açmak”

Son üç aylık dönemde annenin vücudundaki yer çok azaldığı için, yoga öğretisinin amacının vücutta bebek için yer açmak olduğunu söyleyen Opr. Dr. Gamze Keleş, “Bu sebeple vücutta küçülme hissi oluşturan hareketler yerine açıklık hissi meydana getiren hareketlere odaklanılır çünkü anne vücudunu tam anlamıyla açmaya hazırlanmaktadır. Yoga sırasında anneye vücudundaki dayanıklılık ve kuvveti keşfetmesinde yardım edilir. Hamile yogasının anne ve bebeğe faydası çoktur. Bunlar; büyüyen bebekle annenin değişen vücuda esneklik kazandırmak, ağrısız, krampsız bir bedene sahip olmasının sağlamak, egzersizlerle annenin kan dolaşımını artırarak bebeğin daha iyi beslenmesini ve gelişmesini sağlamak, nefes farkındalığıyla bebeğe ve annenin kendisine daha çok oksijen taşımak, derin gevşeme ile ruhsal olarak rahatlamak ve tüm kasların dinlenmesini sağlamak, meditasyonlar sayesinde bebekle annenin duygusal bağını kuvvetlendirmek, korku ve endişeleri gidermektir” şeklinde konuştu.



“Riskli bir durum yoksa hamileliğin ilk haftalarında başlanabilir”

Yogaya hangi hafta başlanması gerektiğine de değinen Keleş, şunları söyledi:

“Riskli bir gebelik durumu yoksa hamileliğin ilk haftalarında hamile yogasına başlanabilir. Doğum sonrasında ise hamilelik sırasında yoga yapan kadının buna devam etmesi ve yogayı yaşamının devamında da kullanması için bir yoldur, doğumdan 40 gün sonra karının alt kısımlarını zorlamadan duruşlara ve nefes çalışmalarına başlanabilir. Hastanemiz bebek dostu bir sağlık kurumudur ve anne bebek sağlığı ile ilgili her detayı önemsemektedir. Bu yüzden gebelerimize hamile yogası dersi verilmektedir. İsteyen tüm gebeler katılabilmektedir.”

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