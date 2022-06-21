Yusuf Abdioğlu, Samsunspor'a transfer oldu 32 yaşındaki defanstan Samsunspor'a mesaj: "Şükür kavuşturana"

Samsunspor bu sezon 9. transferini Yusuf Abdioğlu’nu renklerine bağlayarak yaptı. Savunma oyuncusu Abdioğlu, "Şükür kavuşturana" dedi.
Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Samsunspor, transferlerini hız kesmeden sürdürüyor. Kırmızıbeyazlılar MKE Ankaragücü ile kariyerindeki 3. şampiyonluğunu yaşayan 32 yaşındaki savunma oyuncusu Yusuf Abdioğlu’nu renklerine kattı.
Samsunspor, Abdioğlu ile yapılan sözleşmeyi sosyal medya hesabından “Memleketine hoş geldin Yusuf Abdioğlu. Kulübümüz, son olarak MKE Ankaragücü ile kariyerindeki 3. şampiyonluğunu yaşayan 32 yaşındaki savunma oyuncusu Yusuf Abdioğlu ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır” sözleriyle duyurdu.
Abdioğlu ise o paylaşıma “Şükür kavuşturana, hoş bulduk şehri Samsun” ifadeleriyle yanıt verdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.