Meteorolojiden Orta Karadeniz’e kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından Orta Karadeniz illeri Samsun, Ordu ve Amasya için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden yapılan uyarıda, “Samsun Meteoroloji radarından alınan son veriler ve yapılan son değerlendirmelere göre, önümüzdeki 5 saat içerisinde, Samsun çevrelerinde, özellikle Vezirköprü, Havza, Kavak, Ladik, Bafra, Asarcık, 19 Mayıs ve Atakum ilçeleri ile Ordu'nun İkizce, Akkuş, Ünye, Çamaş, Korgan, Kumru, Fatsa ilçelerinde ve Amasya'nın Merzifon, Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Samsun Valiliği de şu uyarıyı yaptı:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmesine göre 22 Haziran Çarşamba günü 15.3020.00 saatleri arasında ilimizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden, muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

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