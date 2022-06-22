Vali Yardımcısı Cinbir: “Samsun öncü şehir” Mevsimlik Tarım İşçileri Komisyon Toplantısı

Samsun Vali Yardımcısı ve Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Yaşam Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (METİP) Kurul Başkanı Şevket Cinbir, “Samsun, tarım işçilerine yönelik yapılan iyileştirmeler noktasında öncü şehir olma yolundadır” dedi.

Her yıl düzenlenen, Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Toplantısı, Çarşamba Ticaret Borsası M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda tarım işçilerinin temel hakları, yaşam, barınma, eğitim gibi gereksinimleri ve çocuk işçi sorunu masaya yatırıldı.



“Samsun, tarım işçilerine yönelik yapılan iyileştirmeler noktasında öncü şehir olma yolunda”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı ve METİP Kurul Başkanı Şevket Cinbir, “Toplantımızın konusu uzun yıllardır konuşulan, mevsimlik gezici tarım işçilerinin çalışma hayatlarının iyileştirilmesi, çalışma süresinde barınmaları, sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ve çocuk işçilerin çalıştırılması konusunda alacak olduğumuz tedbirler hakkındadır. Bu konuda bizim görevimiz üretici ve tarım işçisine eşit mesafede durarak, sarf edilen emeğin karşılığının verilmesini sağlamak ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden mevsimlik işçi olarak gelen vatandaşlarımızın sosyal haklarını korumaktır. Bu önemli konuda Samsun, tarım işçilerine yönelik yapılan iyileştirmeler noktasında öncü şehir olma yolundadır” diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürüttüğü Gezici Mevsimlik Tarım İşçileri METİP Toplantısı’nda, METİP Kurul Sekteri Ayhan Keleş, Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi’nin sunumunu gerçekleştirdi. Mevsimlik işçilerin, ulaşım, barınma, sağlık, eğitim, güvenlik, sosyal çevre ve ilişkiler gibi konularda bilgilendirmelerin yapıldığı toplantıda, mevsimlik işçilerin yaşadığı sorunlar ve bu sorunlara çözüm getirecek tüm birimlerin bugün burada bir arada olduğunu belirtti.

Programda söz alan Pikolo Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elif Türkmenoğlu, mevsimlik işçilerin çalışma dönemlerinde zorunlu eğitim çağında olan ancak eğitimden uzak kalan çocuklarının eğitim hizmetlerine ulaşması adına kurdukları derneklerinden bahsederek, Türkiye’de yaşanan çocuk işçi sorununu ve bu sorunla mücadelede rol almanın öneminden bahsetti. Türkmenoğlu, “Çocuklarımız ailelerinin çalışmak için göç etmesi sebebiyle en temel hakları olan zorunlu eğitimden uzak kalıyorlar. Bizim görevimiz onların bu çalışma dönemlerinde eğitimden uzak kaldıkları zamanı değerlendirmek, eksikliklerini kapatmak ve onları çalışmaktan uzak tutmak, bunun için tüm ekiplerimiz ile birlikte her yıl olduğu gibi mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Toplantı sonrasında muhtarlar, tarım üreticileri ve tarım aracılarına söz verilerek, tarım işçilerinin çalışma koşulları ve imkanları değerlendirildi. Toplantıya ayrıca Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Ayvacık Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, Salıpazarı Kaymakamı Burak Öz, Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Kemal Çelik, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk, ilçe ziraat odası başkanları, sosyal hizmet merkezi müdürleri, bölge muhtarları, üreticiler ve tarım aracıları katıldı.

Çarşamba Ticaret Borsası’nda (ÇTB) gerçekleşen toplantıya ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz’ı temsilen ÇTB Meclis Başkanı Hacı Toraman ev sahipliği yaptı. Toplantıya, Meclis Üyesi Mehmet Çalışkan ve Genel Sekreter Sercan Yaşar da iştirak etti.

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