OMÜ Çevre Ölçüm Analiz Birimi akredite edildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (KİTAM) bünyesindeki Çevre Ölçüm Analiz Birimi, 4 yıl süre ile akredite edildi.

OMÜ Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi(KİTAM), Türkiye’deki tüm laboratuvarların uluslararası standartlarda çalışmasını denetleyen TÜRKAK’ın denetim ve değerlendirmeleri sonucunda birimin analiz raporları, akreditasyonla birlikte uluslararası düzeyde kabul göreceği ifade edildi.

OMÜ’nün TÜRKAK tarafından akredite edilen ilk laboratuvarı olma unvanına erişen Çevre Ölçüm Analiz Birimi ile birlikte KİTAM tarafından yürütülen tüm hizmetlerde, numune kabul basamağından analiz sonuçlarının raporlanmasına kadar tüm süreçler akreditasyon çerçevesinde standardize edildi.

KİTAM Merkez Müdürü Doç. Dr. Kubilay Yıldırım, sanayi işbirliklerine hız verileceğini, özel sektörün akreditasyon onaylı analiz taleplerine en hızlı şekilde yanıt verecek sistemin hazır olduğunu dile getirdi.

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