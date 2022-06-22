– Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, doğa tutkunlarını 2731 Temmuz tarihleri dördüncüsünü gerçekleştirecek Kapıkaya Uluslararası Doğa Sporları ve Kültür Festivali’ne (KAPIKAYAFEST) davet etti.

Yamaç paraşütü esaslı olmak üzere su sporları, bisiklet, foto safari, dağ yürüyüşü gibi doğa sporlarının birçoğunu içeren bir festivale hazırlandıklarını ifade eden Başkan Kılıç, “KAPIKAYAFEST aracılığı ile Bafra’mızı hem Türkiye’ye hem de dünyaya tanıtan uluslararası bir organizasyona hep beraber imza atacağız. Başta doğa tutkunları olmak üzere herkesi 2731 Temmuz tarihleri arasında Bafra’mızın sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri yerinde yaşatmaya davet ediyorum” dedi.

KAPIKAYAFEST’i ilçenin tarihini, kültürünü ve turizm potansiyelini ortaya çıkaran oldukça önemli bir etkinlik olarak değerlendirdiklerini belirten Başkan Kılıç, bu bilinçle aylar öncesinde başlanan hazırlıkların devam ettiğini belirterek geçmiş yılardan da edinilen tecrübeyle çalışmaların sürdürdüğünü söyledi.

2731 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan KAPIKAYAFEST’e farklı dallardan birçok sporcu katılacak. Profesyonel ve amatör sporcularla birlikte doğa tutkunları beş gün boyunca Bafra’da buluşacak.

Festival çerçevesinde kültürel etkinliklerin yanı sıra konserler de verilecek. Etkinliklerin yapılacağı bölgeye 1500’ün üzerinde çadır kurulacak.

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