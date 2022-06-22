Araç kullanırken kalp krizi geçiren sürücü kurtarılamadı

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Samsun'da araç kullanırken direksiyon başında kalp krizi geçirerek aracıyla refüje çarpan sürücü tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.



Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda geçen pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle seyir halinde olan Mustafa Aytürk (60) direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Mustafa Aytürk'e yanında bulunan akrabası genç yardım etti. Otomobil refüje çarparken kalp krizi geçiren Mustafa Aytürk ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Mustafa Aytürk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

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