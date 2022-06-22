Havza’da dolu ve sağanak

Samsun'un Havza ilçesinde dolu ve sağanak etkili oldu.

İlçede dolu yağışının ardından etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su ve çamur birikintileri oluştu, vatandaşlar iş yerlerine ve çatı altlarına sığındı. Dolu yağışının ardından başlayan sağanak yağmur nedeni ile ilçede bir tekstil atölyesinin ve bazı binaların bodrum katlarını su bastı. Yağış nedeniyle Kazımpaşa Caddesi'nde kaldırımın bir kısmında göçük yaşandı. Yolun göçük yaşanan kısmı yaya trafiğine kapatıldı.

Yağış sonrası Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Fen İşleri ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlik çalışmalarına başlandı. Öte yandan Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ ekipleri tarafından su baskını yaşanan binalarda tahliye çalışması yapıldı. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir temizlik çalışmalarının yapıldığı Kazımpaşa Caddesi'nde incelemelerde bulunarak ilgililerden bilgiler aldı. Başkan Özdemir ve Havza Kaymakamı Cengiz Nayman su baskını yaşanan tekstil atölyesini ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerini ilettiler.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir sağanak yağmur nedeni ile ilçe merkezinde bazı cadde ve sokaklarda su ve çamur birikintileri oluştuğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Yağışlar nedeni ile yollarımızda su ve çamur birikintileri oluştu. İlçe merkezinde gece sağanak yağışın ardından bazı cadde ve sokaklarda oluşan su, çamur ve mıcır birikintilerini temizlemek ve günlük hayatın olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık. Havza Belediyesi olarak halkımızın rahat ve güveni için 24 saat görevimizin başındayız" dedi.

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