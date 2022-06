Samsun gözünü deniz turizmine dikti

13 mavi bayraklı plajı ile Türkiye’de en çok mavi bayraklı plaja sahip 6. il olan Samsun’da Büyükşehir Belediyesi, gözünü deniz turizmine dikti.

Türkiye’de toplam 531 adet mavi bayraklı plaj bulunuyor. 'Temiz ve güvenilir plaj' anlamına gelen mavi bayraklı plaj sayısında Karadeniz’de 1. sırada yer alan Samsun, 13 mavi bayraklı plajı ile yerli ve yabancı turistleri bu yaz sezonunda sahillerinde ağırlamayı bekliyor.

Havayolu, karayolu, denizyolu ve demiryolu ulaşıma sahip ender illerden birisi olan Samsun’da Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, otelcilik ve yatak sayısı anlamında da Türkiye’nin önde gelen illerinden birisi olduklarının altını çizerek yerli ve yabancı turistleri Samsun sahillerinin tadını çıkarmaya davet etti. İnsanların Samsun’a turizm amaçlı seyahatlerinde çok ciddi bir artış yaşandığına da değinen Başkan Demir, 30 km’lik plaj boyunca insanların güvenli bir şekilde denize girmeleri için cankurtaran hizmeti de verdiklerini ifade etti.



“Güneş ve kum turizmi Samsun’da Ege ve Akdeniz’den daha iyi yaşanıyor”

Samsun’daki plajların güzelliğinin Ege ve Akdeniz’den daha iyi olduğunu vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Ege ve daha çok Akdeniz’de güneş ve kum turizmi çok ağırlıklı. Ama inanın burada güneş ve kum turizmi oradan daha iyi yaşanıyor, ben o bölgeleri biliyorum. Son derece iklim müsait, akşamları son derece güzel bir hava, Samsun bir bahar havasında. Samsun özellikle sahilleriyle ve diğer doğal güzellikleri ve turizm alanlarıyla turizm noktasında insanların hemen hemen çok çeşitli bir turizm destinasyonuyla karşılaşacak oldukları bir şehir. Burada tatile davet ediyoruz, son derece güvenli gastronomisiyle, alt yapısıyla üst yapısıyla şehrimiz tarih için çok güvenli bir şehir. Otelcilik anlamında da yatak kapasitemiz çok iyi ve çeşitli. İlçelerimiz özellikle iç bölgeler, kıyı bölgelerinde turizm alanında çok önemli marka ilçelerimiz var. Yakakent, Alaçam, Bafra, Terme, Ayvacık, Lâdik, Havza, Vezirköprü her ilçemiz neredeyse turizm markası" dedi.



“Turizm amaçlı seyahatler Türkiye ortalamasının üstünde”

Yerli ve yabancı turistlerin Samsun’a ziyaretlerinin Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu belirten Başkan Mustafa Demir, "İnsanların zaten Samsun’a özellikle turizm amaçlı seyahatlerinde çok ciddi bir artış var. Türkiye ortalamasının üzerinde çok ciddi bir artışımız var. Bunlar hep yaptığımız tesisler, bu konudaki duyarlılığımız hem halkın da kendi şehrini bir kere daha keşfedip dışarıdaki tanıtımlarımız çok büyük etkili rol oynuyor. Bizim bu alandaki faaliyetimiz de tamamen buna yönelik" diye konuştu.



“Her insanın can güvenliği ve mutluluğu bizim için önemli”

Mutlu insanların yaşadığı ve tatile geldiği Samsun’da her insanın can güvenliği ve mutluluğuna önem gösterdiklerine değinen Başkan Demir, şunları söyledi:

"Samsun’da özellikle 30 kilometre alanda insanların denize girmesi son derece güvenli, emniyetli bir ortamı sunmuş oluyoruz. Buna da çok dikkat ediyoruz. Her bir insanımızın canı bizim için çok önemli. Önce canı, sonra onun mutluluğu güzel bir şehirde yaşamış olmanın, Samsun’dan döndüğünde tekrar gelmenin cezbedecek şekilde bir ortam sunmaya gayret ediyoruz.”

