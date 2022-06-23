Samsun'da ele geçen 19 tabancayla ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da polisin silah kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda 10'u Glock olmak üzere 19 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mühimmatla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü(KOM) ekipleri, konularına giren suçlarla mücadele dahilinde silah kaçakçılığı operasyonu düzenledi. KOM ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonda M.Ö., N.C., Y.Ö. ve H.Ç. gözaltına alındı.

Söz konusu şahısların ev, iş yeri ve depolarında yapılan aramalarda 10 adet Glock marka tabancı, 1 adet Luger, 1 adet Sig Sauer, 1 adet Hs ibareli, 2 adet Mıdel 75, 1 adet Colt, 1 adet p.08 ibareli, 1 adet Astra ve 1 adet Browning olmak üzere toplam 19 adet tabanca, 2 adet tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 62 adet kartuş, 4 bin 21 adet değişik çaplarda tabanca mermisi, 59 adet şarjör, 66 adet silah kabzası, 3 adet tabanca namlusu, 26 adet tabanca yayı, 7 adet tabanca iğnesi, 5 adet tabanca kilit mandalı, 1 adet tabanca kutusu, 1 adet tabanca dürbünü ve 1 adet şarjör doldurma aparatı ele geçirildi.

M.Ö. ve N.C.'nin 6136 SKM (Silah Ticareti) suçundan işlemleri devam ederken, Y.Ö. ve H.Ç. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. KOM Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan M.Ö. ve N.C. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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