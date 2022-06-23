Besiciler uyardı, kurbanlık hisse satan marketlere dikkat Doğan: “Kurban; ibadettir, et ticareti değildir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Besiciler uyardı, kurbanlık hisse satan marketlere dikkat Doğan: “Kurban; ibadettir, et ticareti değildir"

İHA

Besiciler uyardı, kurbanlık hisse satan marketlere dikkat Doğan: “Kurban; ibadettir, et ticareti değildir"

Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, “Bazı marketler 'hisse' adı altında et satıyorlar. 30 kilo et vereceklerini söylüyorlar. Örneğin 300 kiloluk bir hayvanı en fazla 7 hisse olması gerekirken 10 hisseye de bölebilirler” diyerek vatandaşları kurban kesimi sırasında hazır bulunmaları konusunda uyardı.
Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar yavaş yavaş kurbanlık arayışlarına başladı. Bazı vatandaşlar şimdiden kurbanlıklarını alıp besiye çekerken, Başkan Erdal Doğan, hisse satan marketlerin güvenilir olmadığını ileri sürdü.

“7 yerine 10 hisseye bölebilirler”
Marketlerin sattığı kurban hisselerinde cüsseli bazı malların en fazla 7 hisse yerine, daha fazla bölünmesi riskine dikkat çeken Erdal Doğan, “Kurban; ibadettir, et ticareti değildir. Et yemek isteyen gider kasaptan etini alır. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, kurbanlıklarını bu işi yapan insanlardan alırlar. Kurbanlık ticareti ile uğraşan üreticiler kurban vasfı taşıyan hayvanları beslerler. Bazı marketler sadece hisse adı altında et satıyorlar. 30 kilo et vereceklerini söylerler ama 300 kiloluk bir hayvanı en fazla 7 hisse yerine, 10 hisseye de bölebilirler. Yanında olmadığımız için göremeyiz. En güveniliri ise insanların kurbanlıklarını profesyonel olarak bu işi yapan üreticilerden alması, malını görmesi, kesilirken başında durması ve bölmedağıtma işlemini görmesidir. Böyle olursa manevi olarak da görevlerini yerine getirmiş olurlar” dedi.

“Kurbanlık hayvanın bazı vasıfları taşıması lazım”
Her hayvanın kurbanlık vasfını taşımadığını ifade eden Doğan, “Kurbanlık hayvanların bazı vasıfları taşıması gerekiyor. En azından hayvanın 2 yaşından büyük olması lazım. Bazı hayvan ırkları var ki 1 yaşında olmasına rağmen karkas ağırlığı 2,5 yaşındaki bir hayvandan fazladır. O hayvanın maliyeti diğerine göre daha düşüktür. Bazı marketlerin yeterli karkas ağırlığa ulaşan hayvanları da kestiği şaibeleri var. Şaibelerin olmaması ve besicilerin mağdur olamaması için kurbanlık hayvanların besicilerden alınması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.
Başkan Doğan kurbanlık fiyatları hakkında ise şunları söyledi:
“Samsun’da büyükbaş hayvan fiyatları 15 binden başlıyor, 50 bin TL’ye kadar büyükbaş kurbanlık var. Hisse bazında ise büyükbaşta 45 bin arasında hisse fiyatları başlayıp, kilosuna göre yükseliyor. Küçükbaşta ise 2 bin 500 TL’den başlayan fiyatlar hayvanın büyüklüğüne göre yukarıya doğru gidiyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sahte banka çalışanına dolandırıcılıktan 4 yıl 2 ay hapis
YEREL HABERLER Sahte banka çalışanına dolandırıcılıktan 4 yıl 2 ay ...
Samsun'da ele geçen 19 tabancayla ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Samsun'da ele geçen 19 tabancayla ilgili 2 kişi ...
Samsun'da 'ehliyetsiz' elektrikli bisiklet kullanımına ceza tartışması
YEREL HABERLER Samsun'da 'ehliyetsiz' elektrikli bisiklet ...
Samsun gözünü deniz turizmine dikti
YEREL HABERLER Samsun gözünü deniz turizmine dikti
Emekli askerlerden lösemili çocuklar için sergi
YEREL HABERLER Emekli askerlerden lösemili çocuklar için sergi
Hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 4 yaralı
20 torbacının tutuklandığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER 20 torbacının tutuklandığı operasyonun görüntüleri ...
Havza’da dolu ve sağanak
YEREL HABERLER Havza’da dolu ve sağanak
Araç kullanırken kalp krizi geçiren sürücü kurtarılamadı
YEREL HABERLER Araç kullanırken kalp krizi geçiren sürücü ...
Samsun’da uyuşturucu operasyonda 20 tutuklama
YEREL HABERLER Samsun’da uyuşturucu operasyonda 20 tutuklama
Başkan Kılıç, doğa tutkunlarını KAPIKAYAFEST’e davet etti
YEREL HABERLER Başkan Kılıç, doğa tutkunlarını KAPIKAYAFEST’e davet ...
OMÜ Çevre Ölçüm Analiz Birimi akredite edildi
YEREL HABERLER OMÜ Çevre Ölçüm Analiz Birimi akredite edildi
İlkadım'dan 2022'de 2 bin litre atık yağ hedefi
YEREL HABERLER İlkadım'dan 2022'de 2 bin litre atık yağ hedefi
Vali Yardımcısı Cinbir: “Samsun öncü şehir” Mevsimlik Tarım İşçileri Komisyon Toplantısı
YEREL HABERLER Vali Yardımcısı Cinbir: “Samsun öncü şehir” Mevsimlik ...
Şehit piyade er kabri başında anıldı
YEREL HABERLER Şehit piyade er kabri başında anıldı
Atatürk Bulvarı'ndaki 22 kavşaktan 17’si tamamlandı Başkan Demir: "Türkiye’nin en iyi projelerinden birisi olacak”
YEREL HABERLER Atatürk Bulvarı'ndaki 22 kavşaktan 17’si ...
Meteorolojiden Orta Karadeniz’e kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden Orta Karadeniz’e kuvvetli yağış ...
Samsun’da denizde bulunan cesedin kimliği belirlendi Cesedin adliye çalışanına ait olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Samsun’da denizde bulunan cesedin kimliği ...
Aksiyon filmi gibi cankurtaran tatbikatı Türkiye’nin en güzel sahillerinde canlar onlara emanet
YEREL HABERLER Aksiyon filmi gibi cankurtaran tatbikatı Türkiye’nin ...
Özdemir: “Belediyeler arasında istişare ve bilgi paylaşımı önemli”
YEREL HABERLER Özdemir: “Belediyeler arasında istişare ve bilgi ...
Samsun’da en çok Ordulu, en az Hakkarili yaşıyor
YEREL HABERLER Samsun’da en çok Ordulu, en az Hakkarili yaşıyor
Samsun polisinden kaçakçılık operasyonu: 19 tabanca ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Samsun polisinden kaçakçılık operasyonu: 19 tabanca ...
Samsunlu judocular Avrupa Şampiyonası’nda
YEREL HABERLER Samsunlu judocular Avrupa Şampiyonası’nda
Samsun’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 20 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 20 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.