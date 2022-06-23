Vali Dağlı: “Ses getirecek bir TEKNOFEST olacak”

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 30 Ağustos4 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun’da gerçekleştirilecek TEKNOFEST Karadeniz'in ses getirecek bir festival olacağını söyledi.

Samsun'da dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST için hazırlıklar sürüyor. Vali Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye(SBB) Başkanı Mustafa Demir, T3 Vakfı Müdürü Ömer Kökçam, T3 heyeti ve yetkililer bir araya gelerek toplantı düzenledi, havalimanında gerçekleştirilen çalışmalar yerinde inceledi.

30 Ağustos4 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun’da gerçekleştirilecek TEKNOFEST Karadeniz dolayısıyla yüz binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapacaklarını ifade eden Samsun Valisi Zülkif Dağlı, “Festival özelinde tüm hazırlıklar için yol haritamızı oluşturduk. Festivale ev sahipliği yapacağımızın belirlendiği tarihten bugüne, tüm paydaşlarımız ile birlikte büyük bir gururla çalışıyor ve heyecanla bu organizasyonu bekliyoruz. SamsunÇarşamba Uluslararası Havalimanı bağlantı noktaları, yol genişletme çalışmaları ve havalimanında dolgu alanlarına yönelik süreçler tüm hızıyla devam ediyor” dedi.



“Ses getirecek bir festivale ev sahipliği yapacağız”

Türkiye’nin parlayan yıldızı Samsun’da misafirlerimize her anlamda konforlu ve huzurlu bir ortam hazırlamak için canı gönülden çalıştıklarını belirten Vali Dağlı, “Ses getirecek bir festivale ev sahipliği yapacağımıza inanıyoruz. Aynı zamanda 100’ncü yılını kutlayacağımız Zafer Bayramı ile aynı tarihte başlayacak olan dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji festivalinde çıtayı yukarı taşımak istiyoruz. Bu vesileyle tüm paydaşlarımıza, çalışmalarda emeği geçen tüm birimlere ve Samsun halkına destekleri için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

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